Fiberoptik kablo koptu, internet kesildi

21:00

Telefon Dairesi tarafından çalışmalara başlandığı ve tüm uçların tekrar eklenmesinin 3 saati bulabileceği bildirildi.

Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiberoptik kablo koptu. Girne'de internet kesildi, diğer bölgelerde yavaşladı.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin yaptığı açıklama şöyle:

"Lefkoşa-Girne arasında gerçekleşen yol çalışması sırasında hem Lefkoşa’yı Girne’ye hem de Kıbrıs'ı Türkiye’ye bağlayan fiberoptik kablo kopmuştur. Bu sebepten dolayı Girne bölgesine İnternet verilememekte, diğer bölgeler de Türkiyeye giden yedek hat üzerinden çıkış yaptığı için yavaşlamalar yaşanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı ve Telefon Dairesi konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve arıza giderme çalışmaları başlamıştır. Şu an için arızanın ne zamana düzeleceği konusunda bir bilgi mevcut değildir. Sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz."

Fotoğraf: ARŞİV