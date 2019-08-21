Fezel Nizam: Müzik aletim elimde, gezgin olurdum

(Biyolog, Grön Vegan Kitchen Yürütücülerinden)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çalışkan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Müzik aletim elimde, gezgin olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Grön Vegan Kitchen

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Pişman olmadan yaşamaya çalışıyorum

En büyük sevincim… Goldy

Hayatımın dönüm noktası… Grön Vegan Kitchen

Beni en çok etkileyen yazar… Carol J. Adams

Başucumdaki kitap… Etin Cinsel Politikası - Carol J. Adams

En keyif aldığım müzik… İçimi kıpır kıpır yapan her müzik

En son izlediğim film… Son zamanlarda Netflix’ten dizi ve belgesel izliyorum

Kendim için son aldığım şey… Crocks terlik

Dolabımdaki en gereksiz şey… Hepsi gerekli sanırım J

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sımsıkı bir sarılma

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dik kafalı oluşum

Kendimde beğendiğim özellik… Girişken ve sosyal olmam

Olmasa da olur… Evdeki spor bisikleti

Olmazsa olmaz… Doğada yürüyüş

En iyi yaptığım yemek… Vegan tatlılar

Hayalimdeki dünya… Her canlının özgürce yaşayabileceği, acısız ve sömürüsüz bir dünya

Aşk benim için… Denizde yüzmek gibi; bazen sakin, bazen dalgalı

Onunla çok tanışmayı isterdim… Vincent Van Gogh

Görmek istediğim yer… Tüm dünya

Mutlaka yapmak istediğim… Bungee jumping

Son olarak söylemek istediklerim… İnsana, hayvana, gezegene özgürlük!