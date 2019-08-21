Fezel Nizam: Müzik aletim elimde, gezgin olurdum
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Biyolog, Grön Vegan Kitchen Yürütücülerinden)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çalışkan
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Müzik aletim elimde, gezgin olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Grön Vegan Kitchen
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Pişman olmadan yaşamaya çalışıyorum
En büyük sevincim… Goldy
Hayatımın dönüm noktası… Grön Vegan Kitchen
Beni en çok etkileyen yazar… Carol J. Adams
Başucumdaki kitap… Etin Cinsel Politikası - Carol J. Adams
En keyif aldığım müzik… İçimi kıpır kıpır yapan her müzik
En son izlediğim film… Son zamanlarda Netflix’ten dizi ve belgesel izliyorum
Kendim için son aldığım şey… Crocks terlik
Dolabımdaki en gereksiz şey… Hepsi gerekli sanırım J
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sımsıkı bir sarılma
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dik kafalı oluşum
Kendimde beğendiğim özellik… Girişken ve sosyal olmam
Olmasa da olur… Evdeki spor bisikleti
Olmazsa olmaz… Doğada yürüyüş
En iyi yaptığım yemek… Vegan tatlılar
Hayalimdeki dünya… Her canlının özgürce yaşayabileceği, acısız ve sömürüsüz bir dünya
Aşk benim için… Denizde yüzmek gibi; bazen sakin, bazen dalgalı
Onunla çok tanışmayı isterdim… Vincent Van Gogh
Görmek istediğim yer… Tüm dünya
Mutlaka yapmak istediğim… Bungee jumping
Son olarak söylemek istediklerim… İnsana, hayvana, gezegene özgürlük!