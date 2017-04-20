Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından 6 ay görevinden men edildikten sonra ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuran Avukat Feza Güzeloğlu ile ilgili duruşma dün görüşüldü.

Güzeloğlu, Avukatlar Yasası’na aykırı, meslektaşlarını küçük düşürücü, saygı, sevgi kurallarını ihlal ettiği, iyi ahlak ve hakkaniyete uygun davranış sergilemediği gerekçesiyle meslekten geçici olarak men edilmişti.

Yüksek İdare Mahkemesi, Güzeloğlu ile ilgili kararı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklayacak.

Hatırlanacağı üzere Güzeloğlu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ve Din İşleri Başkanlığı aleyhine açtığı davayla gündeme gelmiş, duruşma sonucunda Lefke’de bulunan üç camiden sabah ezanında hoparlör kullanımı men edilmişti.

Güzeloğlu, Avukatlar Yasası’na aykırı, meslektaşlarını küçük düşürücü, saygı, sevgi kurallarını ihlal ettiği, iyi ahlak ve hakkaniyete uygun davranış sergilemediği gerekçesiyle meslekten geçici olarak men edilmiş, Lefke’deki camilerdeki ezan sesi ile ilgili açtığı davayla da gündeme gelmişti…

Çakın dinlendi…

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Tanju Öncül huzurunda görüşülen duruşmada Barolar Birliği ile Disiplin Kurulu Avukatı Ergin Ulunay, Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Güner Çakın’ı mahkemede tanık olarak dinletti. Çakın, Güzeloğlu tarafından sorgulandı.

“Disiplin kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağım”

Güzeloğlu, hakkındaki disiplin kararının Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını söyledi.

Ara emri kararı verilmemesi halinde davalarını ve müşterilerini kaybedeceğini belirten Güzeloğlu, bu nedenle de büyük kayba uğrayacağını savundu.

Güzeloğlu, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın hükümsüz ve geçersiz olduğu nedeniyle mahkemeye başvurduğunu kaydederek, haklı bulguları olduğunu da ifade etti.

“Kurul art niyetli”

Bunun yanı sıra Disiplin Kurulu’na ilişkin kararın 8 Mart tarihinde okunacağına dair kendisine herhangi bir tebligatın ulaşmadığını da söyleyen Güzeloğlu, “Kurul, art niyetlidir dürüst değildir” dedi.

Güzeloğlu, aleyhine getirilen ithamların ispatlanamadığını da ifade ederek, bu iddiaların ispatlanması halinde bile disiplin suçu işlemediğine değindi.

Çakın, iddiaları kabul etmedi…

Çakın, Güzeloğlu’nun ortaya attığı iddiaları kabul etmedi.

Kararın okunacağına dair tebligatın Güzeloğlu’nun Lefke’deki evine gönderildiğini dile getiren Çakın, Güzeloğlu aleyhindeki ithamların ispatlandığını söyledi.

Çakın, Güzeloğlu’nun sosyal paylaşım sitesi facebook ile meslektaşlarının yüzüne meslek etiket kurallarına aykırı hareketlerle ilgili defalarca beyanda bulunduğunu kaydetti.

Ulunay: “Ara emri için gerekli koşullar ulaşmadı”

Avukat Ergin Ulunay ise ara emri verilmesi için gerekli koşulların oluşmadığına, yeterli beyanların verilmediğine dikkat çekti.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Tanju Öncül, dava ile ilgili kararın açıklanması için duruşmayı 3 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.