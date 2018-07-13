'FETÖ'nun Kuzey Kıbrıs’ta da izi var'

Büyükelçi Kanbay’dan FETÖ açıklamaları:

* “KKTC yasalarında ‘terör’ tanımı yok”

* “Polis dinleme yetkisine sahip değil”

* “Yasalarda düzenleme istedik”

* “Kıbrıs’ta da asker ve polis dışında Sivil alanda da FETÖ var.”

YENİDÜZEN (ÖZEL)

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, “FETÖ örgütün Kuzey Kıbrıs’a gelmediğini düşünmek saflık olurdu. FETÖ örgütü Kuzey Kıbrıs’ta kamusal alana da yerleşti. Gerekli takip yapılıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta “terör suçu” tanımı olmadığını anlatan Büyükelçi Kanbay, TC-KKTC arasında “adli yardım anlaşması” olmasına rağmen “terör” tanımının buranın hukuk sisteminde yer almadığını, KKTC ya da TC - KKTC ortak yurttaşlara yönelik bu nedenle yargılama olmadığını belirtti.

“Sadece Türkiye vatandaşı olan FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iadesinde sorun yaşanmıyor” diyen Kanbay, yargılananlar ya da şüpheli isimler olduğunu, tam rakam veremeyeninin söyledi.

Kanbay, adada polis ve asker dışında “FETÖ”nün sivil alanda da yer aldığını iddia etti.

“Polisin dinleme yapma yetkisi olmamasını bir eksiklik” olarak da nitelendiren Büyükelçi Kanbay, bu yönde de hassasiyetini dile getirdi.

Kanbay, gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın “Türkiye’de terör yasası gerekçe gösterilerek gazeteci ya da akademisyenlerin de hapsedilmesi Kıbrıs’a yönelik yasal talepleriniz göz önüne alınırsa bir tehdit değil mi” sorusuna karşı, “Bu yasal tanımlar ya da düzenlemeler yapılırken eğer gerekli hassasiyet gözetilirse bu yönde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi.

Kanbay, TC Lefkoşa Büyükelçiliği mensupları arasında herhangi bir şüpheli ya da suçlu saptanmadığı ancak bazı başka ülke büyükelçilikler içerisine sızmalar olduğunu anlattı.

15 Temmuz Türkiye’deki darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay bir basın toplantısı düzenledi.

Kanbay, “FETÖ” örgütüne ait yıkıcı, bölücü, bozucu faaliyetlerin 15 Temmuz sonrasında dahi devlet içinde sürdürüldüğünü söyledi.

“ByLock bağlantısı ile 250 bini aşkın FETÖ mensubu ya da ilişkili kişi saptanmıştır” diyen Kanbay, “terör örgütü” mensuplarının kendilerini çok iyi kamufle ettiklerini ve halen aramızda olabileceği iddiasını da ortaya koydu.

“Örgütün ana gücü kırıldı”

Büyükelçi Kanbay, “Fettullahçı Terör Örgütü” tanımını yaptığı örgüte yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi, özellikle ordu, imam, sınav yapılanmalarını anlattı.

“Örgütün Türkiye’deki ana gücü kırılmıştır” diyen Büyükelçi Kanbay, itirafçı mensupların “kafir” ilan edilmesinin bir panik sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta da izi var

Örgütün 160 ülkeye yayıldığını belirten Kanbay, Türkiye’deki operasyonların tamamlanması ile yurt dışına yönelik çalışmalar başladığını söyledi.

“FETÖ belgelenmiş, tescillenmiş terör örgütüdür” diyen Kanbay, “Bu örgütün Kuzey Kıbrıs’a gelmediğini düşünmek saflık olurdu. FETÖ örgütü Kuzey Kıbrıs’ta kamusal alana da yerleşti. Gerekli takip yapılıyor. Buradaki bazı yapılandırmaların kendilerini tasfiye edip başka yerlere gittiğini görüyoruz. KKTC’deki adli ve asayiş makamları ile sıkı işbirliğimiz sürüyor.