“FETÖ” zanlılarına acil iade!

‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından arandığı açıklanan ve 27 Temmuz’da Girne yat limanından üçüncü bir ülkeye kaçmaya çalıştıkları sırada tekne içerisinde tespit edilerek tutuklanan 19’u erkek ve 9’u kadın olmak üzere toplam 28 kişi, çocukları ile birlikte bu akşam üzeri Girne Limanından gemi ile Türkiye’ye teslim edilmek üzere görevliler eşliğinde adadan ayrıldı.

Bu arada TRT’den alınan bilgiye göre Kuzey Kıbrıs’tan Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken yakalanan “Fetullahçı Terör Örgütü” (FETÖ) firarisi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC’den cumartesi günü Yunanistan’ın Rodos Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında ‘FETÖ’ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Açıklamada, “KKTC’den Rodos Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan ‘FETÖ’ firarisi öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi, arandıkları cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.” bilgisine yer verildi.