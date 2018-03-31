FETÖ soruşturması kapsamında aranan iki kişi tutuklandı

Türkiye’de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi Mağusa’da tutuklandı. Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa’da dün tutuklanan kişilerin “A.R.Ç. (E-28)” ve “A.O.Ç (E-28)” olduklarını açıkladı. Açıklamaya göre, tutuklanan 2 kişiyi, çalışma izinsiz çalıştıran iş yeri yetkilileri R.Ö. (E-41) ile S.B.P. (E-41) de tutuklandı.