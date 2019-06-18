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"Fetö" davası 26 Haziran’a ertelendi

"Fetö" davası 26 Haziran’a ertelendi

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle polislikten atılan Müfettiş A.Ö.,  ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dün ileri bir tarihe ertelendi.

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FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle polislikten atılan Müfettiş A.Ö.,  ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) yaptığı başvuru dün ileri bir tarihe ertelendi.

YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurunda görülen dünkü ara emri duruşmada, Başsavcı yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, ara emrine karşı dava dosyaladıklarını beyan etti.

Dava görüşülmek üzere 26 Haziran’a ertelendi. Müfettiş A.Ö., kararın hukuka aykırı olduğunu savunup, ara emri talep etmişti.

Mahkeme, tek taraflı ara emri verilmesi yerine, davalıların da görüşü alınmak üzere istidanın davalılara tebliğine emir vermişti. 

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