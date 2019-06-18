"Fetö" davası 26 Haziran’a ertelendi

Biri subay 3 polis görevden ihraç edildi

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında “FETÖ örgütü” olarak adlandırılan yapı ile bağlantıları olduğu iddia edilen, bir subay, bir polis çavuşu ve bir polis memuru meslekten çıkarıldı.