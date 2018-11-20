“Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” Mağusa ve Girne'de gösterilecek

Evliliğe zorlanıp Filistin’e yerleşen bir Kıbrıslı Türk kadının aranmasını konu alan “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” belgeseli, 25 Kasım BM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde bugün Mağusa’da, 22 Kasım Perşembe de Girne’de gösterilecek.



Feminist Atölye’den (FEMA) yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün belgesel filmi Fetine’yi Ararken, FEMA ile iş birliğinde bugün 19.00'da Mağusa Gelişim Akademisi'nde (eski MAGEM) izlenebilecek.



Girne'deki gösterim ise Perşembe saat 18.00'de, Leymosun Kültür Evi’nde olacak.



Filmin gösteriminin halka açık olduğu ve girişte LTB Sığınma Evi için bağış yapılabileceği kaydedildi.



Dünya prömiyeri Selanik Belgesel Film Festivali’nde, Kıbrıs prömiyeri ise 13’üncü Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde (LIDF) gerçekleştirilen “Fetine’yi Ararken” belgeselinde, 14 yıl önce Kıbrıs’a yerleşmiş Avustralyalı bir Kıbrıslı Türk Pembe Menteş’in, evliliğe zorlanarak Filistin’e gönderilen ve ailesinin bir daha haber alamadığı büyük halası Fetine Memiş’i bulmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor.