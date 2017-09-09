Fethullah Gülen’in kitabı yüzünden tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde kiracı olarak kaldığı evden taşınırken almayı unuttuğu ve Fethullah Gülen’in yazarı olduğu 5 cilt halindeki “Sonsuz Nur” isimli kitaplar A.A’nın başına bela oldu. Zanlının 30 Ağustos tarihinde konu evden taşınması üzerine evi kontrole giden ev sahibi Fetullah Gülen’in yazarı olduğu kitapları görünce polise ihbarda bulundu. 31 Ağustos tarihinden beri polis tarafından aranan zanlı, dün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. “Yasa dışı terör örgütü ile ilgili propaganda nitelikli yayın bulundurmak” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kitapların kendisine ait olduğunu kabul etti…

Meselenin tahkikat memuru Cemil Basri, 30 Ağustos tarihine kadar Yeni Boğaziçi’nde Aysergi Towers Apartmanı No 16’da kiracı olarak kalan zanlının 30 Ağustos tarihinde konu evden ayrılması üzerine ev sahibinin eve giderek evi kontrol ettiğini ve Fethullah Gülen’in yazarı olduğu 5 cilt halinde “Sonsuz Nur” isimli kitapları bulduğunu açıkladı. Ev sahibinin konu kitapları evde tespit etmesi üzerine polise ihbarda bulunduğunu belirten Basri, kitapların emare alındığını ve mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Basri, yürütülen soruşturmada zanlının 8 Eylül tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde konu kitapların kendisine ait olduğunu, evden taşınırken de konu kitapları almayı unuttuğunu beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Basri, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.