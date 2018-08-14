Festival Yeni Türkü ile bitti



58. Mehmetçik Üzüm Festivali, Balanokko Meydanı’nda düzenlenen Yeni Türkü Konseri ile sona erdi. Ülkenin en eski festivallerinden olan Mehmetçik Üzüm Festivali bu yıl da kültürel ve sanatsal birçok faaliyeti ile dolu dolu geçti.

Festivalde Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda bölgede üretim yapan yerel üreticilerin üzüm ürünleri ve el işleri satışı yapılarak yerel üretim desteklenirken, Altın Salkım Halk Dansları Festivali ile de üzüm festivali uluslararası bir boyuta taşındı.