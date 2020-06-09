Festival ve şenliklere yönelik yasak kaldırıldı

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.

Turizm sektörünün de planlama yapması için ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili detaylı çalışma yapılacağı belirtildi. Bakanlar Kurulu'nun 4 saatlik toplantısı ardından açıklamaları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün cenazesinin perşembe günü yapılacağı ve Anıttepe'de devlet mezarlığında defin olacağı belirtildi.

15 Hazirandan itibaren online ve dijital eğitim yapılması yönünde karar alan Bakanlar Kurulu, bu yönde üniversitelere yetki verdi. Turist vizesiyle ülkeye gelenlerin '90 güne kadar izinlerini yenilemesine' imkan tanınacak.

Bakanlar Kurulu'nda 13 Mart 2020'den önce paket tur alan yurttaşların, bu tatil imkanlarına yönelik seçenekler sunulması yönünde de bir çalışma yapılacak.

15 Temmuz 2020'ye kadar süresi dolan sürüş ehliyetleri de 'cezasız'yenilenebilecek. Haziran ayı içerisinde 'organizasyonu yapılmış' düğün ve etkinliklerin de yapılabileceği belirtildi.

Festival ve şenliklere yönelik yasak da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu'nda turizm ve seyahat acentelerinin eyleminin ayrıca uzlaşının da değerlendirildiğini açıklayan Özersay, ayrıca 'toplu taşıma'ya yönelik desteklerin de tartışmaya başlandığını belirtti.

Özersay, ulaştırma sektöründe bazı mağduriyetler olduğunu bildiklerini söyledi, ancak, destekle ilgili konunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

'Su Projesi'yle ilgili yaşanana sıkıntıya yönelik bir değerlendirme yaptıklarını da belirten Özersay, Türkiye yetkilileri ile görüşeceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Özersay'In özellikle güneye yönelik geçişler, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Raporu gibi konular hiç değinmediği de dikkat çekti.