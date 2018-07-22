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Festival eğlencesi sürüyor

Festival eğlencesi sürüyor

Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen 11 Meşale Festivali yarışmalar, gösteriler ve konserlerle devam ediyor.

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Gecede ilk olarak Kango Jumps gösterisi, YDÜ Dans Team, Golden Stip’in birbirinden güzel dans şovu gösterileri büyük ilgi gördü.

Gecede birbirinden güzel eğlenceli yarışmalarda düzenlenerek katılımcılara çeşitli hediyeler kazandırdı. Bununla birlikte her yıl geleneksel hale getirilen tavla turnuvasıda festival alanında devam ederek yarı finalistlerini belirledi.

Gecenin sonunda ise ülkemiz başarılı gruplarından Grup Frekans’da sahnede yer alarak çaldığı müziklerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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