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 Feryal Sükan'dan yeni sergi

 Feryal Sükan'dan yeni sergi

 Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

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 Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak. 
İsmet Vehit Güney Sanat Galerisi’nde saat 19.00’da açılacak sergi, 13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında pazar dahil her gün gezilebilecek. 

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