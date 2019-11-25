Feryal Sükan'dan yeni sergi
Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.
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Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.
İsmet Vehit Güney Sanat Galerisi’nde saat 19.00’da açılacak sergi, 13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında pazar dahil her gün gezilebilecek.
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Etiketler : Feryal Sükan, sergi, resim
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