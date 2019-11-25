 Feryal Sükan'dan yeni sergi

Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

İsmet Vehit Güney Sanat Galerisi’nde saat 19.00’da açılacak sergi, 13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında pazar dahil her gün gezilebilecek.