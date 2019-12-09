Feryal Sükan XIV. Sergisi açıldı

Mustafa ERKAN

Sükan; “Bunca yıllık yaşam deneyimimde, onca yozlaşmayı izlemiş birey olarak yaşadığım onca birikimi, küçük küçük kırıntılar, küçük terihselliğimiz, küçük değerlerimizi sundum tuvallerimde.”

Feryal Sükan’ın 14. Kişisel Resim Sergisi, 2 Aralık Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı. İsmet Vehit Güney Sanat Galerisi’nde açılan sergiye ilgi büyük oldu. Feryal Sükan'ın açtığı yeni sergide, çeşitli ebadlarda 31 adet resim yer aldı. Kokteyl ile devam eden gecede Sükan, arzu eden birçok sanatsevere sergi kataloğunu da imzalama fırsatı buldu. Gecede yaptığı konuşmada Feryal Sükan; “Bunca yıllık yaşam deneyimimde, onca yozlaşmayı izlemiş birey olarak yaşadığım onca birikimi, küçük küçük kırıntılar, küçük terihselliğimiz, küçük değerlerimizi sundum tuvallerimde. Bu sergi süresinde beni dostluğuyla kucaklayan, bu süreci benimle paylaşan ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı da yaptığı konuşmada; “kültürel sanatsal boyutu eksil olan kalkınma, gerçek anlamda bir kalkınma değildir. Eğer o toplumda kültürel aktiviteler sanatsal çalışmalar yeterli düzeyde değilse o gelişme gerçek anlamda bir gelişme değildir. Bir yönüyle muhakkak eksiktir. Sizler bu eksiğin giderilmesinde ve bizleri daha çağdaş bir toplum yapma hedefinde ileriye taşıyan insanlarsınız, değerlersiniz” dedi.

Feryal Sükan’ın sergisi13 Aralık tarihinde kadar 10.00-20.00 saatleri arasında Pazar dahil her gün gezilebilecek.