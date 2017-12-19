Feriha Yiğittürk: Sürpriz bir yurt dışı tatili güzel olur
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(İletişimci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Realist...
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olurdum...
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Oğlularım...
Kayıtsız kalamadığım şey… Samimiyetsizlik...
En büyük pişmanlığım… Hepsinden çok iyi dersler aldığım için, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim...
En büyük sevincim… Çocuklarımın birlikteliğimizden sahip olacağı huzur ve mutluluk
Hayatımın dönüm noktası… Hayalimdeki işi yapıyor olmak
Beni en çok etkileyen yazar… Kahraman Tazeoğlu
Başucumdaki kitap… Başlangıç, Dan Brown
En keyif aldığım müzik… Ruhuma o an ne iyi geliyorsa keyif aldığım müzik o an odur.
En son izlediğim film… Ayla
Kendim için son aldığım şey… Şömine
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kemerlerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sürpriz bir yurt dışı tatili
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha spor dolu bir yaşam tarzı istiyorum...
Kendimde beğendiğim özellik… Sonuç odaklı olduğum doğrudur
Olmasa da olur… Brokoli
Olmazsa olmaz… Çikolata
En iyi yaptığım yemek… Makarna
Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği bir dünya
Aşk benim için… Aynı pencereden bakabilmektir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Betül Mardin
Görmek istediğim yer… Brezilya Rio Festivali
Mutlaka yapmak istediğim… Bungee Jumping
Son olarak söylemek istediklerim… Okuduğum ve beni çok etkileyen bu sözlerle bitirmek istiyorum; Mutluymuş gibi, iyiymiş gibi, bir şey olmamış gibi yapabileceğin bir yer değildir hayat. Ve senden istediği de bu değildir. Her acının ve her sevincin… Her imkânın ve her imkânsızlığın, her kıtlığın ve her bolluğun, her kazancın ve her kaybedişin, bu hayatta yer ve değeri vardır… Sen öğrenebilesin diye.