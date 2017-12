Feriha Yiğittürk:  Sürpriz bir yurt dışı tatili güzel olur

(İletişimci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Realist...

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat olurdum...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Oğlularım...

Kayıtsız kalamadığım şey… Samimiyetsizlik...

En büyük pişmanlığım… Hepsinden çok iyi dersler aldığım için, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim...

En büyük sevincim… Çocuklarımın birlikteliğimizden sahip olacağı huzur ve mutluluk

Hayatımın dönüm noktası… Hayalimdeki işi yapıyor olmak

Beni en çok etkileyen yazar… Kahraman Tazeoğlu

Başucumdaki kitap… Başlangıç, Dan Brown

En keyif aldığım müzik… Ruhuma o an ne iyi geliyorsa keyif aldığım müzik o an odur.

En son izlediğim film… Ayla

Kendim için son aldığım şey… Şömine

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kemerlerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sürpriz bir yurt dışı tatili

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Daha spor dolu bir yaşam tarzı istiyorum...

Kendimde beğendiğim özellik… Sonuç odaklı olduğum doğrudur

Olmasa da olur… Brokoli

Olmazsa olmaz… Çikolata

En iyi yaptığım yemek… Makarna

Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği bir dünya

Aşk benim için… Aynı pencereden bakabilmektir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Betül Mardin

Görmek istediğim yer… Brezilya Rio Festivali

Mutlaka yapmak istediğim… Bungee Jumping

Son olarak söylemek istediklerim… Okuduğum ve beni çok etkileyen bu sözlerle bitirmek istiyorum; Mutluymuş gibi, iyiymiş gibi, bir şey olmamış gibi yapabileceğin bir yer değildir hayat. Ve senden istediği de bu değildir. Her acının ve her sevincin… Her imkânın ve her imkânsızlığın, her kıtlığın ve her bolluğun, her kazancın ve her kaybedişin, bu hayatta yer ve değeri vardır… Sen öğrenebilesin diye.