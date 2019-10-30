Feriha Tel: Monoton bir hayat olmasın

(Adli Bilimler)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Fedakar

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Şu an yaptığım birçok işe katmak istediğim bir o kadar daha çok iş var ki.. İşler hiç bitmesin

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çevre ve Kıbrıs

Kayıtsız kalamadığım şey… Şiddetin her türlüsü

En büyük pişmanlığım… Yaşadığım her şey tecrübe

En büyük sevincim… Kızım Emel Deniz

Hayatımın dönüm noktası… Annemin hastalığının teşhisi

Beni en çok etkileyen yazar… Son zamanlarda Lev Tolstoy okuyorum

Başucumdaki kitap… Tolstoy- Savaş ve Barış

En keyif aldığım müzik… Protest özgün müzikler

En son izlediğim film… Bu aralar Netflix üzerinden dizi filmler izliyorum. Line of Duty ve Last Kingdom

Kendim için son aldığım şey… Kırışık kremi :)

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün kullanırım deyip atmadığım her şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Birlikte geçirilecek zaman

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hırsımın önüne geçen aşırı duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… Yapmak istediklerimi gerçekleştirecek zamanı her zaman yaratmak

Olmasa da olur… Monoton bir hayat

Olmazsa olmaz… Üreten insanlar. #üretenyokolmaz

En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmayı çok sevmesem de; yapacak olursam Lazanya ve fajitas.

Hayalimdeki dünya… Çocukların acı çekmediği bir dünyada yaşamaları.

Aşk benim için… İlk görüşte aşka inanmam. Aşk = Çokça paylaşım.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Deniz Gezmiş.(Deniz Gezmiş olduğu için) Bill Gates (Özellikle son zamanlarda Afrika için ürettiği projelerden sonra).

Görmek istediğim yer… Popüler olmayan yerleri keşfedeceğim tatiller

Mutlaka yapmak istediğim… İki idealimin kesiştiği alanda görev almak. Federal Kıbrıs’da Bağımsız Çevre Ajansı yöneticisi olmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Sait Faik Abasıyanık sözü her sabah uyandığımda aklımda: “Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey..”