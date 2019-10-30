Feriha Tel: Monoton bir hayat olmasın
İçimizdekiler,/ Ülviye Akın Uysal
(Adli Bilimler)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Fedakar
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Şu an yaptığım birçok işe katmak istediğim bir o kadar daha çok iş var ki.. İşler hiç bitmesin
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çevre ve Kıbrıs
Kayıtsız kalamadığım şey… Şiddetin her türlüsü
En büyük pişmanlığım… Yaşadığım her şey tecrübe
En büyük sevincim… Kızım Emel Deniz
Hayatımın dönüm noktası… Annemin hastalığının teşhisi
Beni en çok etkileyen yazar… Son zamanlarda Lev Tolstoy okuyorum
Başucumdaki kitap… Tolstoy- Savaş ve Barış
En keyif aldığım müzik… Protest özgün müzikler
En son izlediğim film… Bu aralar Netflix üzerinden dizi filmler izliyorum. Line of Duty ve Last Kingdom
Kendim için son aldığım şey… Kırışık kremi :)
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün kullanırım deyip atmadığım her şey
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Birlikte geçirilecek zaman
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hırsımın önüne geçen aşırı duygusallığım
Kendimde beğendiğim özellik… Yapmak istediklerimi gerçekleştirecek zamanı her zaman yaratmak
Olmasa da olur… Monoton bir hayat
Olmazsa olmaz… Üreten insanlar. #üretenyokolmaz
En iyi yaptığım yemek… Yemek yapmayı çok sevmesem de; yapacak olursam Lazanya ve fajitas.
Hayalimdeki dünya… Çocukların acı çekmediği bir dünyada yaşamaları.
Aşk benim için… İlk görüşte aşka inanmam. Aşk = Çokça paylaşım.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Deniz Gezmiş.(Deniz Gezmiş olduğu için) Bill Gates (Özellikle son zamanlarda Afrika için ürettiği projelerden sonra).
Görmek istediğim yer… Popüler olmayan yerleri keşfedeceğim tatiller
Mutlaka yapmak istediğim… İki idealimin kesiştiği alanda görev almak. Federal Kıbrıs’da Bağımsız Çevre Ajansı yöneticisi olmak.
Son olarak söylemek istediklerim… Sait Faik Abasıyanık sözü her sabah uyandığımda aklımda: “Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey..”