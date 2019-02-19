Ferhat Göçer hayranlarıyla buluştu

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 16 Şubat Cumartesi akşamı Acapulco Resort Convention&Spa’da hayranlarının karşısına çıktı.

Aşk şarkılarının yaratıcısı olan Ferhat Göçer, Acapulco Resort Convention&Spa da muhteşem gecede, başta "Cennet" olmak üzere birçok eserine geniş yer verirken, kendisi izlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişiye de unutulmaz saatler yaşattı.

Kendi özel orkestrasıyla sahneye çıkan sanatçı, repertuarında İbrahim Tatlıses’in şarkılarına da yer verdi.

Öte yandan Ferhat Göçer’i izlemeye gelenlerin arasında, Kıbrıslı sanatçı Buray Hoşsöz’ün babası Turgay Salim Hoşsöz de yer aldı.

Konseri izlemeye gelen Turgay Salim Hoşsöz, unutulmaz gecede sahneye çıkarak, Ferhat Göçer ile birlikte Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi.