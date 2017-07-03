Ferhat Göçer Girne’de konser verecek

Girne Belediyesi’nin “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’sini gerçekleştirdiği; ‘Girne Kültür Sanat Günleri’ devam ediyor.



Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yarın Ferhat Göçer konser verecek. Konser, saat 21:00’da amfi tiyatroda gerçekleşecek.



30 TL’den satışa sunulan konser biletleri, Girne Belediyesi, Deniz Plazalar ve konser akşamı amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek.



Girne Kültür Sanat Günleri Temmuz etkinlikleri kapsamında 17 Temmuz’da Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” oyunu sahneye konulacak.



