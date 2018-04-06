Ferhat Balıkesir'de

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi 4. Grup’ta yer alan Balıkesir bonservisi Ortaköy’de bulunan Ferhat Devir'i kadrosuna kattı.

Tansel Nor başkanlığındakı Balıkesir grupta zirvede yer almak için sezona Ortaköy forması giyerek başlayan Ferhat'ı katarak önemli bir transfer yapmış oldu.

4. Grup’ta yer alan Balıkesir'in rakipleri arasında Yeniceköy, Dilekkaya, Düzova ve Haspolat yer alıyor.