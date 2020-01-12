Ferhat Atik’e bir ödül de İngiltere’den

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ferhat Atik’in “Kendi Divanından Bir Psikanalist” kitabı İngiltere’de 2019’un en iyi kitabı seçildi.

Atik, biyografi birikimleri ve yazdığı biyografi kitaplarının uluslararası standartlarca kabul görülmesi sonrasında, dünyanın yazar organizasyonları arasında en prestijli kurumlarından olan Dünya Biyografi Yazarları Birliği’ne kabul edildi.

Tüm dünyadan yaklaşık 150 yazarın yer aldığı birlik, uluslararası kriterler yanında, bir çok incelemenin ardından, uzun süren bir çalışma ile yazar seçerek kaydını yapıyor. Ferhat Atik, bu uluslararası yapının üyesi olan ilk yazarımız oldu.

Biyografi alanında 3 belgeseli ve 4 kitabı bulunan kitabın, 2019 yılının son ayında, İngiltere’de belirlenen en iyiler sıralamasında, biyografi alanında dünyaca ünlü bir çok yazarı geride bırakarak, İngiltere’nin en iyi kitabı seçildiği belirtildi. Türkçesi Türkiye’de satışa çıkan “Kendi Divanından Bir Psikanalist” kitabının Ingilizce versiyonu, İngiltere’nin önemli yayın grubu Phonix tarafından basılmış, önce Karnac Sıralaması’na en üst basamaklara çıktıktan sonra, Aralık 2019’da ise, editör ve otoritelerce yılın en iyi kitabı seçildi.

Dünyaca ünlü, politik psikoloji dehası kabul edilen Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını ve meslek deneyimini konu alan kitap, İngiltere’nin ardından, önce Kanada ve Amerika’nın tüm eyaletlerinde, satışa çıktıktan sonra, şimdi de tüm Avrupa’da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Önceki ödülleri ve Uluslararası Biyografi Yazarları Birliğine kabulu konusunda açıklama yapan Ferhat Atik; "Ödül ve bu tür onurlandırmaların, kendisiyle yarışında motivasyon olduğu kadar, hep daha iyisini yapmak için yeni hedefler ve bir o kadar da korku getirdiğini” ifade etti. Ayrıca Atik, yakın zamanda en az bunlar kadar önemli bir kaç gururu daha toplumsal ölçekte paylaşacağını duyurdu.