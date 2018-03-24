Ferdilerde şampiyon Gingi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası sona erdi. On ayaktan oluşan şampiyonun son ayağı önceki gün Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda yapıldı. Son ayakta birinciliği Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) sporcusu Erkan Canbolat kazandı. Genel klasmanda ise şampiyonluğu LEGEND sporcusu Cemal Gingi elde etti. Erkan Canbolat, onuncu ayak müsabakalarının finalinde LEGEND’den Salım Özeren’i yenerek birinci oldu.

Onuncu ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

1. Erkan Canbolat (DİGEM)

2. Salim Özeren (LEGEND)

3. Hakan Boral (LEGEND)

4. Tansu Tilki (Gönyeli Av.At.)

Gingi ve LEGEND zirvede

On ayaktan oluşan Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nı ferdi sporcularda Cemal Gingi (LEGEND) şampiyon tamamladı. Takım şampiyonluğunu ise LEGEND kazandı.

Ferdi sıralamada ikinci Faik Amcaoğlu (LEGEND) olurken, Gönyeli Avcılık Atıcılık sporcusu Mustafa Behlül üçüncülüğü elde etti. Takımlarda ise ikinci Gönyeli Avcılık Atıcılık, üçüncü DİGEM oldu.