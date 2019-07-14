Ferdi Gürses; “Voleybolu meslek olarak seçmek kolay değil”

Serkan Soyalan

Ülkemizin başarılı voleybolcularından Ferdi Gürses ile yaşam ve ülkemiz voleybolu üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. DAÜ forması ile parkede ter döken Gürses, en iyi sporcunun, karakter sahibi olan ve kazanmanın her şey olmadığını bilen sporcunun olduğunu söyledi.

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

20 Nisan 1995 yılında Lefkoşa’da doğdum. Ailem ile birlikte küçük yaşlarda Gazimağusa’ya yerleştik. Voleybol ile kendisi de voleybolcu olan abim sayesinde tanıştım. Ülkemizde Gazimağusa, voleybol bölgesi olarak biliniyor. Hal böyle olunca çevremde tanıdıklarım ve ailem bu camianın içinden gelen kişilerdi. Onları görerek ve okuldaki hocalarımın da yardımlarıyla voleybola başladım. Şu anda aktif olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde smaçör olarak oynuyorum.

Kendinize örnek aldığınız sporcular kimlerdir?

Örnek aldığım sporcu için kesinlikle Bartosz Kurek’in ismini söylerim, birlikte oynama şansı bulduğum isim ise Ali Peçen’dir.

İş ve Spor

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

Şu an için hedeflerim daha çok altyapıya yönelip, eğitmenlik yapmak. Onun dışında da profesyonel sporcu kariyerimi mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Fakat yoğun iş temposundan ve yaşam kaygısından dolayı şu an sporculuk kariyerimi biraz kenara itmek zorunda kalıyorum.

Dışa açılamayan bir ülkede sporcu olmak nasıl bir duygu?

Dışa açılamayan bir ülke olsak da, ülkemizden birçok sporcu arkadaşımız farklı ülkeler adına çeşitli global turnuvalara ve liglere katılıyorlar. Yıllar önce benim de Türkiye Plaj Milli Takımı’yla çalışmışlığım var. Fakat bir Kıbrıslı olarak kendi ülkem adına yarışmak beni çok daha fazla tatmin ederdi.

“Para kazanmak için spor yetmiyor”

Ülkemiz koşullarında yaşadığınız sıkıntılar nelerdir?

Ülkemiz koşullarında şu an okulunu bitirmiş bir sporcu olarak yaşamımı sürdürebilmek, kendi ayaklarım üzerinde durmak için çalışmak zorundayım. Ne yazık ki, voleybolcu olmak ülkemizde bir meslek olamıyor, bunu bir meslek olarak seçseniz de kazancınız pek fazla değil. Dolayısıyla voleyboldan kopmak istemesek de, iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eskisi kadar motive olamıyorum. Bunun dışında gençler için de, salon bulmak gerekli, top vb. ekipmanları bulmak oldukça zor. Fakat bu konuda birçok kulüp artık gözünü açtı, az da olsa gelişme var şu an voleybolda.

Peki altyapı olarak düşüneceksek, ülkemiz sporunun sıkıntıları nelerdir?

Az önce de söylediğim gibi, antrenman yapacak salon bulmak oldukça zor. Mevcut salonların da birçoğu kötü durumda. Sanırım yıllar sonra Atatürk Spor Salonu’nun zemini ve ışıkları değiştirilmiş. Umarım diğer sahalar için de, aynı bütçeler ayırılır ve yenilemeler yapılır.

Çalışmak ve eğlence

Genç bir sporcu olmanıza rağmen, voleybola yeni başlayacak olan isimlere neler öğütleyebilirsiniz?

Genç sporcular için en büyük tavsiyem, vakitleri varken daha iyi olmak için çalışsınlar. Çalışırken en önemlisi sağlık dolayısıyla en bilgili antrenörlerle çalışmak, ileriki yaşlarda yaşanabilecek sakatlıkları da önleyecektir. Bunun dışında eğlenmeyi de unutmasınlar. Yaptığımız sporun asıl amacı eğlenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak olmalı. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bu ülkede yetişip voleybolu bir meslek olarak seçmek çok kolay bir şey değil.

Voleybol sahalarında unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?

Voleybol sahalarında unutamayacağım an, Namık Kemal Lisesi ile Türkiye Finalleri için ter akıtırken, maç ve setler eşit olunca Galatasaray ile omuz omuza sayıların açıklanmasını beklemek ve ikinci sırada çıkmamızdı. Bir diğeri ise benim olmasa da, benim gibi voleybolcu olan nişanlıma maç öncesinde evlilik teklif etmemdir.

Size bir ömür mutluluk dilerken, iyi bir sporcu nasıl olurun tanımını da istesem nasıl yaparsınız?

İyi bir sporcu olmanın en büyük şartı fedakarlık. İyi bir sporcu olmak istiyorsanız uykunuza, yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Sporcu gibi yaşamalısınız, gerektiğinde ailenizden, eğlencenizden fedakarlık etmelisiniz. Ve en önemlisi çok çalışmalısınız. İyi sporculuk sadece performansla bağlantılı olmamalı. Bence en iyi sporcu karakter sahibi olan ve kazanmanın her şey olmadığını bilen sporcudur.

Spor Disiplini

Spor dışında başka nelerle ilgileniyorsunuz?

Spor dışında şu an çalışıyorum. Hedefim sporun içinde olabileceğim bir mesleğe sahip olmak. Bunun için de üniversitede Spor Bilimleri Bölümü’nden mezun olarak ilk adımımı attım. Onun dışında film izlemek ve konsül oyunları oynamak şu anki boş zaman aktivitelerim.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Okuyucularınıza söylemek istediğim, her şeyden önce spor disiplini edinmek sizi hayatınızın birçok alanında birçok konuda iyi yapar, sizi kötü alışkanlıklardan korur, yaşam kalitenizi artırır. Buradan bütün sporseverlere sesleniyorum; biz voleybolcular ve voleybol eğitmenleri olarak birçok altyapı kurduk, başarılı voleybolcular, yeni oyuncular yetiştirmek adına çalışıyoruz. Okuyucularınızdan ricam, bizi biraz da olsun heveslendirmek için maçlarımıza gelsinler. Voleybolun güzelliklerini izleyin, biz bu sporu keyif aldığımız için yapıyoruz. İnanın izlemesi de bir o kadar keyifli olacaktır. Son olarak bana düşüncelerimi ifade etme şansını verdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.