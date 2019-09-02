Feray Yalçuk: Düşündüğümü dolandırmadan söylerim

(Barista)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Eğlenceli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gazetecilik okudum ve yapmak da isterdim. Ender de olsa ufak tefek haberler yazıyorum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hayatın her geçen gün daha da pahalı olması, fakirleştirilmemiz.

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Benden 4 sene sonra doğan yeğenim Ceren’e çocuk kıskançlığımdan hayatı zindan etmiş olmam. Şimdi aramız çok iyi :)

En büyük sevincim… Kardeşlerim. Aramızda büyük yaş farkı var. Yıllar geçtikçe bu fark kapanıyor, daha çok şey paylaşıyoruz.

Hayatımın dönüm noktası… Üniversiteye gittiğim yıl. Dönmek için tutturmuştum, iyi ki babam kararıma karşı çıkmış.

Beni en çok etkileyen yazar… Eduardo Galeano

Başucumdaki kitap… Başucu kitabım yok. Fakat bazı kitapları ikinci kez okumak için sıraya koyuyorum.

En keyif aldığım müzik… Rock

En son izlediğim film… Girl/Kız

Kendim için son aldığım şey… Mayo

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz eşyam pek yok

Benim için alınabilecek en güzel şey... Düşünülmüş her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Plansızlık ve fevrilik

Kendimde beğendiğim özellik… Açık olmam. Düşündüğümü dolandırmadan söylüyorum.

Olmasa da olur… Çiçek kokusu. Keşke hepsi kokusuz olsaydı.

Olmazsa olmaz… Yalnız geçirdiğim zaman

En iyi yaptığım yemek… Domatesli bulgur pilavı. Hala annemden iyi değilim.

Hayalimdeki dünya… Kadınların şiddet görmediği, işçilerin sömürülmediği bir dünya.

Aşk benim için… Aşkın benim için ifade ettiği şeyler değişti, değişecektir de. Keşfetmek olabilir. Hem kendimi hem onu.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Haluk Bilginer. Çok iyi bir tiyatro sanatçısı

Görmek istediğim yer… Birçok yer var. Şimdilerde en çok Finlandiya

Mutlaka yapmak istediğim… Yunanca öğrenmek

Son olarak söylemek istediklerim… Bağımsız bir Kıbrıs görmek istiyorum. Bu ve daha birçok şey için birlikte mücadele etmeliyiz.