Fenerbahçe Şöhretleri geliyor

Ülkemizdeki veteran futbolculardan kurulu takımlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli organizasyonlara katılarak futbol yaşantılarına devam ediyor ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürüyor.

Bu takımlarımızdan olan Batmazoğlu Masterleri de ilerleyen günlerde büyük ilgi çekmesi beklenen yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı, Türkiye’de bir döneme damgasını vurmuş çok değerli futbolculardan kurulu Fenerbahçe Şöhretlerini ülkemize davet etti ve bir dostluk karşılaşması organize etti.

KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi şöhretler takımı geliyor.

Batmazoğlu Masterleri’nin davetini kabul ederek ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Şöhretleri futbol takımında Cemil Turan, Oğuz Çetin, Kemalettin, Saffet Akbaş, Taygun, kaleci Hayrettin gibi isimlerden kurulu 17 kişi gelecek.

27 Kasım’da oynanacak

Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşması 27 Kasım Salı öğlen saat 14.00’da Girne’de yapılacak. Fenerbahçe Şöhretleri kadrosundaki futbolcuların gerek aktif antrenörlük gerekse televizyonlardaki yorumculuk görevleri nedeniyle 1 günlüğüne adamızda kalacaklar ve 26 Kasım gecesi ülkemize gelip 27 Kasım günü öğlen maçı oynandıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye’ye geri dönecekler.

Girne 20 Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan dostluk maçı saat 14.00’da başlayacak ve maçı hakem Mehmet Malek yönetecek

Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdime edecek.