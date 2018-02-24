Feministival’de “örgütlü kadın” ve “örgütlü toplum” irdelendi

Feministival tüm hızı ile sürüyor. Dün gece Lefkoşa AKM’de gerçekleşen Feministival’de KTÖS Başkanı Emel Tel, KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in konuşmacı olarak katıldığı “Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum” konulu panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Kadın Eğitimi Kolektifi eğitmenlerinden Zekiye Şentürkler yaptı. Şentürkler giriş konuşmasında karşımızda örgütlü bir kötülük bulunduğunu, gericiliğin ve faşizmin ilk hedefinin her zaman kadının özgürlüğü olduğunu ve bu nedenle kadınların örgütlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

KTÖS Başkanı Emel Tel, gecenin en önemli konuğunun Zehra Kosova ve en önemli konusunun da onun yaşamı boyunca verdiği mücadele olduğunu söyleyerek, konuşmasına Zehra Kosova’yı anarak başladı. Sendikasının mücadele tarihinden ve kadınlar için verdiği uğraşlardan bahseden Tel, örgütlülüğün aslında özgürlük olduğuna vurgu yaptı.

KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun ise konuşmasında, kadınların annelik ve ev kadınlığı rollerini, sendikacılık ve örgütçülükten daha çok benimsediklerini bu eşitsiz rollerin değişmesi gerektiğini belirtti ve kadın sendikacıların az olmasının sebep ve sonuçları üzerinde durdu. Tayfun ayrıca sendikaların sadece üyeleri için değil toplumun genel çıkarları için de gerekliliğinin vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise öğrencileri ile insan hakları ve kadın hakları konusunda aynı yolu yürümekten gurur duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, kadınların çalışma yaşamına girdiği yıllardan başlayarak tarihsel ve politik bilgiler aktardı. Eylem ayrıca içinde yaşadığımız neoliberal dönemde hakların geriletildiğinden, muhafazakarlaşmadan ve bunların kadınları nasıl etkilediğinden bahsetti.

Panelin ardından Kadın Eğitimi Kolektifi eğitmenlerinden Didem Koçak, Zehra Kosova’nın yaşamı ve mücadelesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve İşçi Kadına Övgü belgeseli izlendi. Katılımcılar Türkiye’nin ilk kadın sendikacısı Zehra Kosova’nın, Türkiye’de sendikacılık konusunda anlattıklarını ilgi ve hayranlıkla izlediler.

Bugünün programı

Feministival yoğun programıyla 24 Şubat’ta da devam edecek

Program ise şöyle:

Lefkoşa AKM

Saat: 15:00

Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi )

Sunum: Doğa, Macera, Eğlence... İşte tam bize göre!

AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali

Saat: 20:00

Film: Ekmek ve Güller

Sunum: Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!

Meserya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi

Saat: 19:00

Film: İki Gün ve Bir Gece

Sunum: Özel Sektörde Kadın Emeği