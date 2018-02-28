FEminiSTİVAL sona eriyor

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen, film, sunum ve panellerden oluşan FEminiSTİVAL bu akşamı sona eriyor.

On gün boyunca adanın birçok bölgesini dolaşan FEminiSTİVAL etkinlikleri, bugün tekrar Lefkoşa’da yer alacak.

Bu gece saat 19:00’da Lefkoşa AKM’de gerçekleşecek olan etkinlikte “Rosa Luxemburg” filmi izlenecek ve “Dünden Yarına Clara ve Rosa” sunumu gerçekleştirilecek.

FEminiSTİVAL etkinliklerine çocuklu gelen katılımcılar için sunum ve film süresince eğitmenler tarafından çocuk bakımı da yapılıyor.