Feminist Öğretmen İnisiyatifi: “Cami avlusunda oyun parkı kaldırılsın”

Feminist Öğretmen İnisiyatifi camii avlularındaki oyun parkları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bir zamanlar cennet diye adlandırdığımız fakat günümüzde kerhane ve kumarhane turizmi ile tanınan Kıbrıs’ın kuzeyi, Türkiye’den entegre edilen Sunni İslam politika ve baskılarına sahne olmaya devam ediyor.

Badem öpücüğü (bademleme) ya da 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilir diyen gerici yobaz zihniyetin, tarikatlarla ve ne olduğu belirsiz derneklerle ülkemize taşındığını gözlemliyoruz.

En az ebeveynler kadar kendimizi sorumlu hisseden biz öğretmenler, tehlikenin çok büyük olduğunu ve bu kez cami avlularında park projesi ile çocuklarımızı hedef aldığının farkındayız. Buna, göz yummayacağız.

Çocukları güvenli olmayan ortamlarda bulundurmak ve hayat boyu düzelmeyecek travmalar yaşamasına sebep olmak çocuk istismarıdır ve çocuk haklarını yok saymaktır.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, ancak sağlıklı ve mutlu çocukluk yaşamış bireylerle mümkündür. Başta sorumluluğu olan devlet, gerekeni yapmalı ve çocuklarımızı gözü dönmüş, iktidar hırsına bürünmüş, sırf yatırım diye, tarikatlara, kuran kurslarına emanet edecek siyasilere dur demeli ve cami avlularındaki oyun parklarını okul alanlarına taşınmalıdır. Derhal cami avlularındaki oyun parkları kaldırılsın."