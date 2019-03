FEMA etkinliklerine Sister Speak to Me ile başlıyor!

Feminist Atölye (FEMA) her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerin ilki beşincisi düzenlenecek olan Sister Speak to Me (Kızkardeşim Anlat Bana) AKEL milletvekili, Lefkoşa belediyesi eski başkanı ve Dialogos yayın grubu koordinatörü Eleni Mavrou’yu ağırlıyor. 7 Mart akşamı saat 19:00’da Lefkoşa Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşecek etkinlikte Mavrou ‘Yoksulluğun Cinsiyeti’ isimli bir konuşma yapacak.

8 Mart çerçevesinde düzenlenecek bir diğer etkinlik ise Biyologlar Derneği ile işbirliğinde düzenlenecek olan film gösterimi. Nadiane Labaki’nin senaryosunu yazıp yapım ve yönetmenliğini üstlendiği “Where do we go now?” (Peki şimdi nereye?) filmi 12 Mart saat 19:00’da Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nde gösterilecek.