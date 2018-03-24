Felix için Türkiye iddiası

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu forması giyen yabancı oyuncu Felix Obada’nın PTT 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un radarına girdiği iddia edildi. Menajer ve kulüp yetkilisi tarafından sezon içerisinde takip edilen futbolcu için olumlu rapor verildiği ve Felix'in önümüzdeki sezon başında Erzurumspor'un sezon öncesi çalışmalarına davet edileceği öğrenildi.