Felek,Türkiye’ye ihraç edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 20 Ağustos 2015 tarihinde Felek grubu ile Uçanok grubu arasında Mağusa Kaza Mahkemesi önünde başlayan ve akabinde Mağusa Devlet Hastanesi’ne taşınan kavgada hastaneye giderek güvenlik görevlileri ile polisleri fiziki güç kullanıp etkisiz hale getiren ve müşahede odasında bulunan Ali Osman Uçanok, Ahmet Uçanok, Kamil Osum ve Kamil Uçanok’u ciddi şekilde darp ettikten sonra Kamil Uçanok’un burnunu kırarak vahim bedensel zarara uğrattığı için 18 Mayıs 2016 tarihinde yargılanarak 2 yıl hapis cezasına mahkum edilen İsmet Felek, cezasını tamamlamasının ardından dün cezaevinden tahliye edildi. Polis tarafından dün cezaevinden teslim alınan ve hakkında Bakanlar Kurulu tarafından ihraç kararı çıkarılan Felek, öncelikle TC Elçiliğine götürülerek gerekli işlemler yapıldı ardından ise Ercan Havaalanı Polis Karakoluna götürülerek uçak saatine kadar bekletildi. İsmet Felek, dün akşam saatlerinde ise KKTC’den Türkiye’ye ihraç edildi.

KKTC’den üçüncü kez ihraç edildi…

Gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de adı birçok olaya karışan İsmet Felek’in daha önce iki kez ülkeden ihraç edilmesine rağmen iki kez de ülkeye giriş yasağı kaldırılmıştı. İsmet Felek ilk kez 1999 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC’den ihraç edilmiş, 2004 yılında ise KKTC vatandaşı bir bayanla evlenmesi üzerine ülkeye giriş yasağı 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Türkiye’de işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 2010 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye iade edilen ve ülkeye giriş yasağı konan İsmet Felek’in eşinin KKTC vatandaşı olması ve ailesinin tümünün KKTC’de olduğu gerekçesiyle 2010 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ile tekrardan ülkeye giriş yasağı kaldırılmıştı.