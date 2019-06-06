Felek'in şuuru açık

YENİDÜZEN

Tuzla’da oyun oynamak için çıktığı ağaçtan 2 metrelik zemine düşüp, yaralanan 8 yaşındaki Muhammet Sait Felek’in tedavisi YDÜ Yoğun Bakım Servisi’nde sürüyor.

Felek’in sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN bilgi veren YDÜ Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, çocuğun şuurunun açık, hayati tehlikesinin ise düne göre daha az olmakla birlikte devam ettiğini belirtti.

Erkmen, Felek’in başının sol kısmında kırık, beyninde ise ezilme olduğunu aktararak, göğsünde de hafif kanaması bulunduğunu, kusmalarının devam etmesi nedeniyle yoğun bakımda tutulduğunu dile getirdi.