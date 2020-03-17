Koop-Süt'ün eski müdürlerinden 73 yaşındaki Fehim Türkay, evinde ölü bulundu.

Polis, Türkay'ın saat 17.00 sıralarında Gönyeli Yenikent'te kaldığı evde ölü bulunduğunu bildirdi.

Türkay'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği ve ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.