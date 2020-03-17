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Fehim Türkay, evinde ölü bulundu

Fehim Türkay, evinde ölü bulundu

Koop-Süt'ün eski müdürlerinden olan Türkay 73 yaşındaydı. Ölüm sebebini belirlemek için otopsi yapılacak

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Koop-Süt'ün eski müdürlerinden 73 yaşındaki Fehim Türkay, evinde ölü bulundu.

Polis, Türkay'ın saat 17.00 sıralarında Gönyeli Yenikent'te kaldığı evde ölü bulunduğunu bildirdi.

Türkay'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği ve ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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