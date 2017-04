Feder’den yepyeni şarkı, yepyeni klip

Ersin Kaşif

Son zamanların en ilgi gören ve dört kıtada isminden söz ettiren sanatçılarla buluşturuyorum sizleri. Yeni çıkan albümlerden, klip ve single’ların en yenilerini en hızlı şekilde tanıştırmak çok güzel. İşte bunlardan biri de yine en yeni haliyle Fransız DJ FEDER. Yayınladığı yeni single’ı ‘Back For More’un ardından Feder, sürükleyici bir müzik videosuyla dönüyor. Fransız yönetmen ve yapımcı Julien Paolini tarafından çekilen video Sicilya manzaralarıyla süslü ve bütün engelleri aşan bir aşk hikayesini anlatıyor. Bu videoyu merak ettiğiniz çok belli oluyor diye başlayıp hemen linkini veriyorum. Bu güzel müzik videosunu izlemek için: http://bit.ly/2nkR9NL daha neyi bekliyorsunuz. Daha bitmedi, videoda sürprizler de var tabii. ‘Back For More’ şarkısının vokalistliğini üstlenen Daecolm da videoda kısa bir süre görünüyor ve şarkının ferahlatıcı yaz enerjisine katkıda bulunuyor.



FRANSA’NIN NİCE ŞEHRİNDEN DÜNYAYA!

Fransa’nın Nice şehrinden dünyaya açılan Feder, ana akım pop müziğini deep house öğeleriyle bir araya getiren prodüksiyonlarıyla şimdiden adından sıkça söz ettirmeye başladı.

2015 yılında Lyse ile birlikte yayınladığı hiti ‘Goodbye’ ile 28 ülkede 1 numaraya yerleşen Feder, Fransa, Hollanda, İtalya, İsviçre, Rusya, Belçika ve Türkiye’de platin plak aldı ve tüm zamanların en çok Shazamlanan 50. şarkısına sahip oldu. Her geçen yıl başarısını katlayarak arttıran Feder, tüm dijital platformlar üzerinde toplamda 250 milyon dinlenmeyi geçerek şimdiden ismini dünyanın en çok dinlenen DJ’leri arasına yazdırdı. Paris’te yaşamını sürdüren prodüktörün müziği uluslararası alanda David Guetta, Robin Schultz ve Martin Solveig gibi efsane isimler tarafından takdirle karşılandı. Ayrıca Feder NRJ DJ ödüllerinde “En İyi Yeni Fransız DJ” ödülünü de kazandı.

‘Back For More’u iTunes üzerinden satın almak ve Feder’i tüm dijital platformlardan dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/federbackformoreEm tıklamanız yeterli olacak. Dünyanın en iyi DJ’lerinden biri olan Feder bugünkü sayfamıza renk kattı. Ünlü DJ’jin yeni projelerini merak ediyor ve takip etmek istiyorsanız sakın peşini bırakmayın. (EMI Music Haber).