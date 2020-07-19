"Federasyonun önemi pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıktı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu adada var olan sorunlarla mücadele edebilmenin tek yolunun siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olduğunu, pandemi sürecinde bunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Erhürman, CTP Lefkoşa İlçesi’nin Gönyeli Ocak Örgütü’nde düzenlediği etkinliğe katılarak partililere hitap etti. Partililer tarafından büyük coşkuyla karşılanan Erhürman, bu ülkeye liderlik edebilecek tek partinin CTP olduğunun altını çizdi. Pandemi sürecinde halkın sağlık ve ekonomi açısından büyük endişeler taşıdığını ve parti olarak halkın endişelerini gidermeye yönelik politikalar ortaya koyduklarını ifade eden Erhürman, “İktidarda basiretlerinden şüpheli olduğumuz kişilerin bulunduğu bir ortamda tek derdimiz toplumu mümkün olduğunca koruyabilmekti” dedi.,

“OHAL İSTEMEK YANLIŞTI”

Başkalarının topluma liderlik etmesi gerektiği bir ortamda bunu kimsenin yapamadığını ve kendilerinin bunu görev bilip üstlendiğini dile getiren Erhürman, bunun için de tüm diyalog kanallarını açık tutmak gerektiğini söyledi. Yönetme erkini tamamen hükümete bırakmaları halinde halkın başına neler gelebileceğini öngördüklerini kaydeden ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, yardımcı olmaya çalıştıklarını, yeri geldiğinde televizyon ekranlarına çıkıp muhalefet yapmak yerine hükümet yetkililerine telefon açtıklarını söyledi. Halkı korumak adına böyle bir politika yürüttüklerini dile getiren Erhürman, sürecin henüz başında Olağanüstü Hal (OHAL) önerisi getirildiğini ve kendilerinin buna karşı çıktıklarını gerekçeleriyle birlikte anlattı. Erhürman, OHAL’in Sağlık Bakanı ve Ekonomi Bakanı’nı ‘kral ilan etme’ niteliği taşıdığını, buna rağmen öneriyi getirenlerle de diyalog yolunu açık tutabilmek adına sert muhalefet yapmadıklarını söyledi.

“SORUMLU MUHALEFET YAPTIK”

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan ‘asla kapanmayacağız’ dedi, biz ise ‘sokağa çıkmayı sınırlamamız’ lazım dedik. İki tarafa da bunu anlatmaya çalıştık. Sonuçta bizim dediğimiz oldu, sokağa çıkma sınırlandı. Yeri geldi, geçici süreyle yasaklandı. ‘Bu bizim fikrimizdi’ diye böbürlenmedik. Test yapma ihtiyacı duymuyorlardı. Sadece hastaneye gelenlere test yapıyorlardı. Özellikle sağlık alanında çalışanlar öne çıktı, günlerce biz de anlattık nihayet hızlı test de olsa her gün test yapmaya başladılar. Uçakları durdurdular, gemiler gelmeye devam etti. Başbakanı aradık, ‘gemiler durmadı’ dedi. Kimleri dinliyorlarsa onları aradık, ertesi gün gemiler durdu.”

“BU TOPLUMU KORUMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPTIK”

Kendilerine ‘yumuşak muhalefet yaptıkları’ yönünde eleştiriler geldiğini anlatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman şöyle konuştu:

“Bizim derdimiz 1970’ten beri neyse yine oydu. Bu toplumu korumamız lazım. Bu toplumu korumak için, liderlik yapmamız gereken durumlarda farklı yöntemler tercih edilebilir. Biz bu toplumu korumak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Liderlik yapmak diyalog kurmayı, gerekirse birlikte çalışmayı da gerektirir. Kapalı kaldığımız dönem biter bitmez artık dedik ki yeter bunlara verdiğimiz destek. Zaten bu desteği hak etmemişlerdi. Bu yumuşak halimizle getirebileceğimiz yere kadar getirdik.”

“BU ÜLKENİN GAİLESİNİ ÇEKMİYORLAR”

“Çarşıda sinek uçsa sesini duyuyorsunuz. Siftah etmeden kepenk indiren esnaf var. Bu memlekette her gün yüzlerce kişi işsiz kalıyor. İşsiz kalanlar, maaşları düşen, ödeneksiz izne gönderilen insanların yaşadıklarını biliyoruz. Bütün bunlar yaşanırken bunların yaptığı bir buçuk senedir üstüne çalışılan bir imar planını yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Utanmadan televizyonlara çıkıp birbirlerine saldırıyorlar. İnsanlar her dakika işsiz kalmaya devam ediyor. Onlar ise kim üstünlük kuracak derdinde. Bunların bu halkla ilgili gailesi yok. Bu ülkenin gailesini çekmiyorlar.”

Pandemi sürecinde de en çok özel sektör çalışanlarının ezildiğini vurgulayan Erhürman hükümetin insanlara sırtını döndüğünü söyledi. İhtiyat Sandığı ödemesiyle övünenlere seslenen Erhürman “İnsanların kendi yatırdığı parayı verdiler diye övünenlerle karşı karşıyayız. CTP’ye bu halkın ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

“BU HALKI KORUYABİLECEK TEK PARTİ CTP’DİR”

“Bir kere daha ortaya çıktı, bu halkı bu ülkeyi ya bu parti korur ya da kimse bunu yapamaz. Partimizin ve birbirimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Geçmişten bugüne kim bu topluma liderlik etmeye çalıştı, bakarsak her şey açık ve net. Bizden başka bu gaileyi taşıyan da yoktur. Bu ada küçücük bir adadır. Bu adadaki var olan dert ve sorunlarla mücadele etmenin yolu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyondur. Çünkü bu ada ancak o şekilde kalkınabilir diyorduk. Pandemi bunu bir kez daha gözümüzün içine soktu. Ara bölgede bir pandemi hastanesi yapsaydık hem güneye hem kuzeye yetecekti.”

“BARIŞ DEMEK AYNI ZAMANDA TASARRUF DEMEK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli’deki konuşmasında şunları da vurguladı:

“Barış içinde yaşamak, bu ülkenin kaynaklarının gereksiz yere israf edilmesinin de önüne geçecek. AB bu adaya destek verecekse o gelecek desteği paylaşmamız gerekiyordu. Turizmde birlikte çalışmamız gerekiyordu. Çözüm konusunda geçmişte ne dediysek, hala aynısını söylüyoruz.”