Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez” yönündeki açıklamasını eleştirdi. Burcu, “ Kıbrıs’ta federal çerçevede bulunacak bir çözümde de sistem, tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacaktır” dedi.

Burcu açıklamasında şunları ifade etti;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceğini ifade eden açıklamalarına karşılık Rum Yönetimi sözcüsü Prodromos Prodromu, siyasi eşitliğin sayısal eşitlik anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin işleyebilir olmayan bir devlet talebinden vazgeçmeleri yönünde bir açıklamada bulundu.

Sayın Prodromos Prodromu’nun açıklamasında belirttiği gibi siyasi eşitlik elbette her federal organda sayısal eşitlik anlamında değildir. Federal organların bazılarında sayısal eşitlik olacağı gibi, bazılarında ise 2’ye 1 oranında temsiliyet olacağı genel çerçevede uzlaşılmış bir husustur. Sayısal eşitliğin olmadığı federal organlarda ve karar alma süreçlerinde Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı söz konusudur. Yani federal yönetimde alınacak her kararda, en az bir Kıbrıslı Türkün olumlu oyunun iştiraki gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı husus budur. Çünkü kararlara etkin katılım olmadığı takdirde, Kıbrıs Türk kurucu devletini temsilen federal organlarda yer alacak kişilerin varlığı göstermelik olur.

Bu vesileyle bir kez daha anımsatmak isteriz ki federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir, kararlar üniter devletlerdeki gibi basit çoğunlukla alınamaz. BM kararlarında da yer aldığı gibi, Kıbrıs’ta federal çerçevede bulunacak bir çözümde de sistem, tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacaktır. Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı da kararlara etkin katılımdır.

Bu temel gerçekliğe karşı olmak, federal çözüme ve siyasal eşitliğe karşı olmakla eş anlamlıdır. Kıbrıs Rum liderliğinin gerçekleri esas alarak bu hususları kendi toplumuyla açık yüreklilikle paylaşması dileğimizdir.”

PRODROMU, “SİYASİ EŞİTLİK SAYISAL EŞİTLİK ANLAMINA GELMEZ”

Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceği açıklamasına karşılık “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez” dedi.

Kıbrıs radyosuna göre Prodromu, “siyasi eşitlik sayısal eşitlik anlamına gelmez. Keza, çoğunluk devlet meselelerine tek başına karar vermeyecek fakat tarafların her birinin ağırlığı da dikkate alınmalı. Kıbrıslı Türkleri hariç tutmak istemiyoruz ama Kıbrıslı Türkler de işleyebilir olmayan bir devlet istememeli” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji konulu son açıklamalarını da değerlendiren Prodromu, Türkiye’nin, Kıbrıs hükümetinin enerji projeleri hakkında sürekli uyarılarda bulunduğunu ancak kendilerinin bunları yorumlamaya veya cevap vermeye girişmeyeceklerini söyledi.

Prodromu, 100 binin üzerinde Kıbrıslı Türkün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu hamili olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkler de dahil, vatandaşları adına hareket ediyor” ifadesini kullandı.