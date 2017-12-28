Federasyondan önemli kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararları açıkladı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada Ocak ayında başlayacak transfer döneminde karşılıksız çek veren kulüplere bir sezon transfer yasağı uygulanacak.

Transfer dönemine ilişkin önemli kararlar alındı

2017-2018 futbol sezonu ikinci devresinde başlayacak olan ara transfer dönemi için federasyon önemli kararlar aldı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplerin yapacakları kiralık veya bonservisli transferlerin kulüp çekine karşılık yapılması halinde, ilgili transferlerin KTFF şahitliğinde yapılması istendi. Yine, yapılan transfere karşılık kesilen çeklerin karşılıksız çıkması halinde, ilgili çekin bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi durumunda yapılan transferin iptal edilmesine ve ilk transfer döneminde ilgili futbolcunun bedelsiz olarak eski kulübüne geri dönmesine karar verildi. Son olarak, çekleri karşılıksız çıkan kulüplere bir sezon transfer yasağı getirilmesi kararı verildi.

Maçlar tescillendi

K-Pet Süper Lig ve 1. Lig’de oynanan 12. ve 13. hafta maçları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla tescillendi.