Federasyondan Kambala ve Mandic kararı

Basketbol Federasyonu Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor arasında oynanan final serisi son maçında oyundan ihraç edilen Kaspars Kambala ve Koopspor’un itirazda bulunduğu Vukasin Mandic konusunda kararını verdi. Toplantı sonrasında her iki durumu da değerlendiren Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu hakem raporlarını dikkate aldı. Kaspars Kambala’nın ihraç kararının devam edeceği kararını veren federasyon, Mandic’e de herhangi bir ceza vermedi.

Kambala oynamayacak

Hakem Salih Işık tarafından tribünlere yaptığı hareket sebebiyle ihraç edilen Kambala konusunda YDÜ cezanın kalkması için talepte bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren yönetim Kaspars Kambala’nın ihraç kararını onayladı. Bu durumda Kambala bu akşam oynanacak Final Serisi 5’inci maçında forma giyemeyecek.

Mandic’e ceza yok

Koopspor’un Vukasin Mandic için yaptığı itirazı da değerlendiren federasyon bu konuda herhangi bir cezai yaptırım uygulamadı. Koopspor, federasyona Mandic’in tribünleri kışkırtıcı hareket yaptığı ve uygunsuz bir tavır sergilediği gerekçesi ile itirazda bulunmuştu.