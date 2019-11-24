“Federasyondan başka çözüm, iki toplumun çöküşüdür”

Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou ve beraberindeki 16 belediye meclis üyesi Mağusa’ya ziyarette bulunarak Berlin görüşmelerinden müzakerelerin yeniden başlaması sonucunun doğmasını diledi…

Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, beraberindeki 16 belediye meclis üyesi ve aileleri organize bir şekilde ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek Mağusa’da, Mağusalı dostlarıyla bir araya geldi.

Derinya Barikatı’ndan Kuzey’e geçerek önce dikenli tellerin ardından Kapalı Maraş’ı izleyen Kıbrıslı Rumlar, daha sonra Salamis Yolu’nu ardından da tarihi Mağusa Suriçi’ni gezdiler.

Mağusa Suriçi’nde Kıbrıslı Türk dostlarıyla bir araya gelen Mağusa Rum Belediye heyeti ve aileleri, liderler tarafından Berlin’de gerçekleştirilecek görüşmelerin sonucunda müzakerelerin yeniden başlaması sonucunun doğmasını dilediler.

Ioannou: “Hedefimizdeki tek şey çözüm”

Gazetemiz YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, meclis üyeleri ve onların aileleriyle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretle amaçlarının bölgeyi meclis üyelerine tanıtmak olduğunu, hedefledikleri tek şeyin ise adada biz çözüme ulaşmak olduğunu kaydeden Simos Ioannou, “Türkçe ve Rumca konuşan Mağusalılar olarak çocuklarımız için çok daha refah bir ortak gelecek yaratmaktır amacımız” dedi.

Berlin görüşmelerinin müzakereleri yeniden başlatmak bakımından bir şans olduğuna inandığını anlatan Ioannou, “ Bütün Kıbrıslılar için iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonun yaşayabilir tek çözüm olacağına inanıyorum. Aksi bir çözüm modeline yönelme de her iki toplumun çöküşü anlamını taşır” dedi.

Simos Ioannou, gezinin amaçlarından birinin de aralarında bulunan 1974 sonrası doğumlu olan çok sayıdaki belediye meclis üyesinin geçmişte kendilerinin nerelerde yaşadıklarını, nerelerde okula gittiklerini ve nasıl bir sosyal çevreleri olduğunu göstermek olduğunu dile getirdi.

“Biz büyükleri olarak onları bugün yaşadığımız yerleri göstererek onlarda bir ortak hafıza oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuşan Ioannou, bu gezilerinin tamamen insani yaşam boyutu ile ilgili olduğunu ifade etti.

“Bütün Kıbrıslılar için iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonun yaşayabilir tek çözüm olacağına inanıyorum. Aksi bir çözüm modeline yönelme de her iki toplumun çöküşü anlamını taşır”

Aşırı uçları ortak mücadeleyle susturmalıyız

Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, ziyaretleri sırasında Kıbrıslı Türk dostlarının da kendileriyle birlikte olması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtti ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

Bugün bizimle birlikte olan Kıbrıslı Türk dostlarımıza çok teşekkür ederim. Çünkü özellikle 1974 sonrası doğan genç üyelerimiz içinde Kıbrıslı Türklerle görüşme, buluşma ve onlarla tanışma fırsatını yakalayan pek az insan vardır. Biz belli noktalardaki insanlar olarak sürekli Kıbrıslı Türklerle bir araya geliyor olsak da bu insanların böyle bir deneyimi yoktur. Dolayısıyla bugünkü buluşmaya biraz da iki toplumu bir araya getirme açısından bakmak doğru olur. Kıbrıslı Türkler ile olan dostluğumuz bugün ortaya çıkan bir şey değildir. Biz bunu yetiştiğimiz aile ortamlarında, anne, babamızdan, nenelerimiz ve dedelerimizden de duyduk. Dolayısıyla bu boyutuyla da bunu anlatmak görevimizdir”.

Simos Ioannou, Ayluga’da doğup büyüdüğünü, çocukluk arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak büyüdüğünü ve dolayısıyla kendisinin Kıbrıslı Türk arkadaşlarını çocukluk arkadaşı olarak değil kardeşi olarak gördüğünü dile getirdi.

Hala daha bu kardeşleriyle bağlantılarının devam ettiğini belirten Ioannou, “bunun yanında her iki tarafta da aşırı uçların da olduğunu görüyoruz. Bu aşırı uçların maalesef toplum içinde belli bir güçleri de vardır. Dolayısıyla bu aşırı uçlara karşı ortak mücadele etmemiz ve bu aşırı uçları susturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Simos Ioannou, iki belediye arasında Oktay Kayalp Dönemi’nde de iyi ilişkiler yaşandığını ve hatta 2013 yılında ortak bir deklerasyon imzalandığını hatırlattı ve “ancak organize bir şekilde ilk ziyaret ilk kez bugün gerçekleşiyor” diyerek sözlerine son verdi.

Irkad: Ziyaret Berlin görüşmelerine barışçıl mesaj veriyor

Yenidüzen’e konuşan Mağusa Belediyesi TDP-YKP Belediye Meclis üyesi Ulus Irkad, organizasyonun Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou ve konsey üyelerinin Mağusayı tanımalarını ve Mağusalılara kendilerini tanıtmalarını amaç edindiğini söyledi. Irkad ziyaretin ayrıca Mağusa Belediyesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda işbirliği yapma ve barışçı mesajlar verme amacını taşıdığını bildirdi.

Kendisinin belediye meclis üyesi olarak belediyeleri adına gerekli barışçıl mesajları Kıbrıslı Rum dostlarına ilettiğini ifade eden Ulus Irkad şu şekilde konuşarak açıklamasına son verdi:

“Bu ziyaret aynı zamanda Berlin görüşmelerine olumlu mesaj verme niteliği de taşıyor. Kıbrıslı Rum dostlarımız Berlin görüşmelerinde aynı Kıbrıslı Türkler gibi bir an önce çözüme neden olacak koşulların oluşmasını istiyorlar. 1960 Cumhuriyet Dönemi’ndeki gibi barışçıl havanın yeniden oluşmasını ve birleşmemizi istiyorlar”.

Elcil: “Bu ziyaret çözüm yolunda önemli bir adım”

YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yapılan bu ziyaretin bir ilk olduğunu daja önceki belediye başkanının bu tip ilişkilere sıcak bakmadığını söyledi.

Belediye başkanı Simos Ioannou’nun belediye meclis üyeleriyle birlikte bu ziyareti gerçekleştirmesinin önemli bir açılım olduğuna vurgu yapan Elcil, “Kıbrıs’ta çözüm istiyorsak bunda işbirliğinin, görüşmenin ve karışmanın önemli olduğuna inanırım” dedi.

Şener Elcil, eğer işbirliği yaşanmazsa, karşılıklı geliş ve gidişler olmazsa liderlerin imzalayacağı antlaşmanın hayata geçmesinin oldukça zor olacağını kaydetti.

Yapılan bu ziyaretin çözüm yolunda çok önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Şener Elcil şöyle devam etti:

“Böylesi güzel ilişkilerin devam etmesi gerekiyor. Yakınlaşma ve güzel ilişkiler devam ettiği müddetçe çözüm çok daha kolay gelecektir. Çözümün alt yapısı daha kolay gelişecektir. Bu ziyaretlerde önemli olan sadece ekonomik fayda değildir. Aynı zamanda insanların sosyal olarak da kaynaşmaları ve aradaki farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Bugün bir ilk oldu. Biz buna destek veriyoruz”.

Belediyelerin kendi aralarında işbirliği yapması son derece önemli olduğuna vurgu yapan Elcil, Mağusa Türk Belediyesi’nin tanınmış bir belediye olduğunu, iki belediye arasındaki iyi ilişkinin devam etmesi halinde Maraş’ın açılması halinde bu işbirliğinin daha da gelişeceğini aktardı.

Şenel Elcil, “bugün insanların tanışması, görüşmesi, ön yargıların ve nefretin ortadan kaldırılması için oldukça önemlidir. Biz konuya bu çerçeveden yaklaşıyoruz” dedi.