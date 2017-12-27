“Federasyon sesimize kulak vermeli…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği, Cimnastik Federasyonu’ndan geçtiğimiz Şubat ayından bu yana henüz üyelik belgesini alamadı. Dernek, federasyondan üyeliğin onaylanmasını istiyor. Dernek başkanı Yüksel Özyaşar, konu hakkında kendilerine bir bilgi verilmediğini ve federasyonun sürekli olarak kendilerini oyalama yoluna gittiğini ifade etti. Özyaşar derneğin, tek amacının çocuklara spor yaptırmak olduğunun da altını çizdi.

Özyaşar: “Bizim tek istediğimiz federasyondan alınacak üyelik belgesidir”

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Derneği Başkanı Özyaşar, Cimanstik Federasyonu’ndan sadece bir üyelik belgesi istediklerini ve yaklaşık federasyonun kendilerini yaklaşık 1 yıldır ‘yapacağız’ diyerek oyaladığını söyledi. Özyaşar; “11 aydır, bu işle koşuşturmaktayız, her seferinde bize söylenilen ‘siz rahat olun yapacağız’ deniliyor. Başkana bir türlü ulaşamıyoruz. Bu derneğin, İçişleri Bakanlığı ve Spor Dairesi’nden alınması gereken tüm yasal evraklar alındı. Bizim sadece isteğimiz federasyondan bir üyelik belgesidir. Lütfen, bizim sesimize kulak versinler” dedi.

“Yanlışlık varsa düzeltmek için elimizden geleni yaparız”

Yüksel Özyaşar, kendilerine üyeliğin kabul edilmemesinden dolayı bir sebep gösterilmediğini, eğer bir yerlerde yanlışlık varsa kendilerinin o yanlışlığı düzeltmek için elinden gelene yapacaklarını ifade etti. Özyaşar; “Ülkemizde cimnastiğe önem gösterildiği için federasyon bundan memnun olmalıdır. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, günün sonunda bir yarışmada federasyon çatısı altında yarışacak. Bizim tek derdimiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor bilincini çocuklara aşılamaktır. Bizim başka bir derdimiz yoktur. Anlamadığım tek şey, bize bir şey söylenmemesidir. Eğer bir yanlışlık varsa biz onu düzelmek için elimizden geleni yaparız” ifadelerini kullandı.

“Bu dernekle birlikte insanları teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

Yüksel Özyaşar; “Lefkoşa’da bu derneği kurduk ve çalışmalarımızı titiz bir şekilde yürütüyoruz. Temel hedeflerimizden bir tanesi de genelde spora, özelde ise cimnastik branşına çocukları teşvik etmektir. Bu dernek sayesinde, Mağusa Bölgesi’nden de bize dernek açılması için istekte bulunuldu. Ben bunun güzel bir olay olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Gerekirse Güneyde üyelik yaparız…”

Yüksel Özyaşar, son olarak “Bundan sonra adım atılmayacaksa bizim yapacağımız gayet açık ve nettir. Spor Dairesi Müdürlüğü, federasyon ve Spor Bakanlığı bu olayı bildiği halde bu konuda karar üretmezse, biz de üyelik için gidip Güney’e başvururuz” şeklinde konuştu.



Dernek, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Spor Dairesi’nden gerekli yasal işlemleri yaptırmış durumda…