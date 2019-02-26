Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in yaptığı gayrı resmi görüşmede ortaya çıkan uzlaşılar, Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından selamlandı.



CTP yaptığı açıklamada, "Elektrik, cep telefonları, mayınların temizlenmesi ve sanat eserleri konusundaki güven artırıcı önlem kararlarını mutlulukla karşılıyor ve selamlıyoruz" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:



Cep telefonlarının tüm adada karşılıklı işleyebilirliğini sağlayacak bir model üzerinde anlaşılmış olması iki toplumun yakınlaşması ve güvenin artması açısından son derece önemlidir.



İki taraftaki elektrik şebekelerinin de şu anki geçici bağlantısının kalıcı ve kesintisiz hale getirilmeye karar verilmesi de iki toplumun günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaştırılması açısından çok yararlı olacaktır.



Kıbrıs Türk tarafının, 1974’ten beridir kuzeyde bulunan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tabloları iade edeceğinin açıklanması ve Kıbrıslı Türk sanatçıların 1963 öncesine ait olan ve RIK arşivlerinde bulunan ses ve video kayıtlarının Kıbrıs Türk tarafına iade edilmesine karar verilmesi de çok olumlu bir gelişme olmuştur. Belirlenen mayınlı bölgelerin temizlenmesine karar verilmesi de uzlaşıya doğru atılmış önemli bir adımdır.



Dört ay aradan sonra resmi olmasa da liderlerin bir araya gelmesini ve ülkede federal kültürün oluşması adına halkların yakınlaşmasını sağlayacak bu kararları selamlarken benzer güven yaratıcı adımların hayata geçirilmesini desteklediğimizi belirtmek isteriz.