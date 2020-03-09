Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı, Kıbrıs sorunu ile ilgili ‘taviz veremeyiz’ dedi, federasyon temelli görüşmelere katılabileceğini anlattı, ve ekledi: “Türkiye’de hükümette kim olursa onunla iyi geçinmek durumundayız. ‘Çok iyi ahbap olduk, beni çok sevdiler’ noktasında olmadık, olmam da. Saygı içerisinde ilişkimizi sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı, Kıbrıs sorunu ile ilgili ‘taviz veremeyiz’ dedi, federasyon temelli görüşmelere katılabileceğini anlattı.

“Türkiye’de hükümette kim olursa onunla iyi geçinmek durumundayız. ‘Çok iyi ahbap olduk, beni çok sevdiler’ noktasında olmadık, olmam da. Saygı içerisinde ilişkimizi sürdürüyoruz” diyen Tatar, Kıbrıs’ı Türkiye’deki kurum kuruluşlara sevdirmenin, uzun vadede Kıbrıs Türk Halkı’nın menfaatine olacağı görüşünü belirtti.

“Her toplantıya gidip konuşabilecek ve görüş sunabilecek vizyona sahibim. ‘Ben gitmeyeceğim, ben konuşmayacağım’ gibi bir pozisyonumuz olmaz, olamaz da.”

Mert Özdağ: “Neden Cumhurbaşkanı adayı oldunuz?”

ERSİN TATAR: “Cumhurbaşkanlığı uluslararası boyutu olan, önemli bir makam. Toplum liderliği olan bir makam... Her ne kadar şahsen çalışmalar yapsak da partilerimiz sayesinde bu makamlara geliyoruz. UBP Genel Başkanı olarak, siyaset yaptığım insanlar, parti veya partinin dışında yaptığımız görüşme ve tartışmalarda ‘nasıl bir aday olsun’ diye düşünürken, benim adım gündeme geldi. Partim dedi ki, biz kendi adayımızı göstermek zorundayız. Genel Başkanın aday olması olağandır, partideki beklenti de bu yönde oluştu ve aday oldum. Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs sorunu ile bağlantılı bir makam ama başka bir işimiz olamayacak mı toplum lideri olarak? Anayasa’ya göre Bakanlar Kurulu'na da önderlik edilebilir. Yani sadece uluslararası konularla değil, çevre gurubu, sağlık grubu ile ilgili de çalışmalar yapabilir. Bu kişinin kendi kapasitesi, kendi çalışkanlığı, dünya görüşü ve motivasyonuna bağlı. Bunlara bağlı olarak söyleyecekleriniz değer bulur. Dünyayla, Türkiye ile olan ilişkilerle ülke yönetimi, kurulacak olan temaslar, ülkemizin algısı için çok önemlidir. Ülkeyi yönetirken, bütün bu ilişkiler de ülkeye yön verir. Bu bakımdan kuracağımız temaslar KKTC algısının yerleşmesi ve ekonomik hayata da bu ilişkilerin artı puan vermesi de Cumhurbaşkanlığı makamına sadece müzakerelerde değil, bu boyutuyla da değerlendirmemiz gerekir ve ben de bunu yapacağım.”

“Biz bazı konularda taviz veremeyiz, kırmızı çizgilerimiz dediğimiz garantörlük meselesi, iki devletlilik gibi…”

Mert Özdağ: “Kıbrıs sorununda Mustafa Akıncı ile gelinen noktada 5’li görüşmeden söz ediliyordu, siz Cumhurbaşkanı seçilmeniz durumunda kalan noktadan nasıl hareket edeceksiniz? Olası 5'li görüşmeye gider misiniz?”

ERSİN TATAR: “Cumhurbaşkanı seçilmem durumunda, dünyaya bağlantılı olarak hareket edeceğiz. Dünyaya bakacaksınız, Türkiye’ye bakacaksınız, bizim söylediğimiz bellidir, benim ve partimin duruşu nettir. Biz bazı konularda taviz veremeyiz, kırmızı çizgilerimiz dediğimiz garantörlük meselesi, iki devletlilik gibi… Her toplantıya gidip konuşabilecek ve görüş sunabilecek vizyona sahibim. ‘Ben gitmeyeceğim, ben konuşmayacağım’ gibi bir pozisyonumuz olmaz, olamaz da. Olası 5’li görüşmeye de giderim, gereği neyse yaparım. Tabii prensiplerimden taviz vermeden…”

“Crans Montana’da Gutterres’le konuşuldu ‘sıfır asker, sıfır garanti.’ Türkiye’nin garantörlüğü gider, alternatif garanti derler ama ben hiçbir şekilde güvenmem ve itibar da etmem, asker de zaman içinde gidecek tabii, onu da içerir.”

Mert Özdağ: “Son beş yıla baktığınızda, Akıncı’nın yerinde ben olsam bunu yapmazdım, yapardım dediğiniz anlar oldu mu?”

ERSİN TATAR: “Sayın Akıncı seçildiğinde hiç unutmam, ‘ben üç ayda bu işi çözerim’ demişti. Sonra dedi ki ‘kesinlikle garantörlükten vazgeçmeyiz, Kıbrıs Türkleri için garantörlük çok önemli’… Sonra dedi ki ‘çözüm şekli ne olursa olsun çoğunluk hem nüfusta hem mülkiyette Kıbrıslı Türklerde olacak kuzeyde’ hiç unutmam, kayıtlarda var… Sonra adam gitti o koridorlara ‘garantörlükler tabu değildir’ diye açıklama geldi ansızın bir yerden. Garantörlükler masaya yatırıldı dedi, gitti haritayı verdi, Güzelyurt da gitti diye eleştiriler oldu. Günün sonunda Crans Montana’da Gutterres’le ‘sıfır asker sıfır garanti’ konuşuldu. İşin özü bu. Türkiye’nin garantörlüğü gider, alternatif garanti derler ama ben hiçbir şekilde güvenmem, itibar da etmem. Asker de zaman içinde gidecek tabii, onu da içerir. Ne mülkiyet ne nüfusta kuzeyde sayı Kıbrıslı Türklerde çoğunluk olmaz. Bunlar yirmi, otuz sene sonra bizi süpürür burada, güçlerine dayanamayız yani. Dolaysıyla biz kendimiz korumak zorundayız. O anlaşmayı mahkemede çürütürler, çok da iyi becerirler o işleri bunlar. Denktaş’ın da zamanında dediği gibi o anlaşma kağıttır ve çöpe gider. Gerçekten yürekten inanıyorum buna, UBP’lisi, CTP’lisi hiç fark etmez, bu işin ne kadar tehlike arz ettiğini ciddi anlamda anlayan insanlarımız, barış isteyen, istemeyen, hepimiz buna evet diyemeyiz diye düşünüyorum. Ama öyle güzel laflarla, işte iki bölgeli iki kesimli federal…

Federal kelimesi zaten kendisi hoş, ne güzel kelime… Ama altına bak gardaş, seni silip süpürecek. Sen benden farklı düşünebilirsin, hiç partisine bakmıyorum kimsenin. Ben kendi kızımın bile bilmiyorum, o da yazar çizer arada sırada. Ama müdahale etmiyorum, insanlar mutlu olsun, istediğini yazsın. Ama iş ciddiye bindiğinde o ciddiyeti anlamak gerekir. Bu işin sonu felaket olabilir. Bu işin sonu, hepimizi adadan püskürtebilir, kalırız topraksız, halksız, devletsiz, perişan olur gideriz. Benim babam 90 yaşında, o da aynı şeyi söyler, bunlara hiç güvenmem oğlum der…”



“Aracı birkaç kişi vardı…”

“Kudret beyle hiç konuşmadım. O zamanlar aracı birkaç kişi vardı. Onlarla olan sohbetimde Cumhurbaşkanlığını düşünmediğimi söyledim, bu bir buçuk sene önceydi…”

Meltem Sonay: “Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde, hem siz Başbakan olarak adaysınız, hem de hükümet ortağınız aday. Bu çok konuşuldu, ‘koalisyon anlaşması içinde bunun olmadığıyla ilgili… Anlaşma var mıydı? Varsa bu anlaşmayı kim bozdu?”

ERSİN TATAR: “Hiçbir zaman böyle bir anlaşma olmadı, bu ahlaksızlığa girer… Bizim siyasetimizde herkes bilir ki, partimizin aldığı kararlara uymak zorundayız, partimiz sayesinde buralardayız. Her ne kadar parti içinde güçlü olsan da, liderliğin olsa da bu tüm partilerde böyledir. CTP’de Bakanlar gitmişti Türkiye’ye bir konu konuşmaya, parti meclisi toplandı, yapamazsın dedi… Particilik budur, siyaseti bilen insanlar işin böyle yürüdüğünü anlar. O zamanlar aracı birkaç kişi vardı, Kudret beyle hiç konuşmadım. Onlarla olan sohbetimde Cumhurbaşkanlığı düşünmediğimi söyledim, bu bir buçuk sene önceydi. Şimdi o günden bugüne neler değişmedi ki… Türk siyasetinde yarın sabah ne olacağını da bilemiyor insan. Ben her zaman bunu açıkladım da, sonrasında çok şeyler denendi, UBP dedi ki ‘Biz artık kendi yolumuza gitmek zorundayız’, olaylar ciddileşince, uluslararası boyutu ve Akıncı’nın söyledikleriyle, Türkiye’yle ilişkilerle, her şekilde baktığımızda kendi adayımızı gösterme kararına gidildi. Parti içinde yapılan tartışmalarda, ‘bu seçimi en fazla kazanabilecek kişi kimdir? Genel Başkanımızdır’ şeklinde düşünüldü, Başkanlıktan dolayı oy potansiyeli bulunduğu için, partiyi hareketlendirebileceği için, bir takım değerlendirmeler yapıldı ve aday oldum. Partimiz dışında aday ol veya olma diye hiçbir söylem yapılmadı, ama bir takım senaryolar konuşuldu; gazete sayfalarında birileri bir şeyler yayınlattı. Yok işte aday olursa protokol imzalamayacak falan, böyle bir şey yoktur. Bana hiçbir müdahale olmadı, olamaz da.”

“Dik duruşmuş, hikaye… Gerçeğe bakacaksınız. Gerçek nedir? Türkiye halkıyla gerginlik. Yani o söyledi, ortalık dalgalandı, bundan biz zarar gördük.”

Mert Özdağ: “Sayın Akıncı’nın Türkiye ile ilgili açıklamaları nedeniyle gergin bir dönem yaşandı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?”

ERSİN TATAR: “Talihsizlik. Gerek yok. Senin görüşün farklı olabilir ama bu şekilde dillendirmek doğru değil çünkü günün sonunda Türkiye’de bir hassasiyet var. 82 Milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti var, Kıbrıslı Türklerin kendi kimliği ve kültürü değerli, ona eyvallah, Kıbrıslı Türkler bunun için savaştı, direndi, kazandı, bedel ödedi… Bu bedelle bir devletimiz var ve kendi irademizi şekillendirmek için uğraşıyoruz. Ama Türkiye’nin desteği olmasaydı, hem askeri hem ekonomik katkıları olmasaydı biz bu devleti ne kurabilirdik, ne de yaşatabilirdik. Dolayısıyla senin şahsi düşünceni o makamdan dillendirmek ve ortalığı bu kadar germek hiç doğru değildir. Dik duruşmuş, hikâye… Gerçeğe bakacaksınız. Gerçek nedir? Türkiye halkıyla gerginlik... Yani o Cumhurbaşkanı olarak bunu söyledi ve memleket dalgalandı, bundan biz zarar gördük, ben Başbakan olarak bunları düzelttim.”

“Borçlanma olur, abartmayın, para toplanmazsa, maaş ödenir”



“Günün sonunda Türkiye bir savaşta. Ama neticede desteğin devam ettiğini görüyoruz.”

Hasan Yıkıcı: “170 Milyon TL vardı, geçen yıl protokol imzalanmıştı, Ocak sonunda bir tadil protokolü imzalanmıştı ama nihayete ulaşmamıştı. Son günlerde bir borçlanma da gündeme geldi. Türkiye’den para akışının olmaması ile mi ilgili?”

ERSİN TATAR: “Fuat Oktay’ın kendi açıklamasına göre ulaştı. Borçlanma zaman zaman olur, bunu abartmanın ne anlamı var? Bir ihtimal hazinede para toplanamazsa maaşlar ödensin diye alınmış bir borç, para orada duruyor. Ama 750 Milyon imzalandı mı? İmzalandı. Bu paranın çoğu geldi mi? Geldi. Bir kısmı yollarda, bir kısmı hibe programlarında… Onların da onayı verildi mi? Verildi. Sistem çalışıyor mu? Çalışıyor. 2020 protokolü için heyetler de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok, keşke daha fazla olsa ama günün sonunda Türkiye’nin de sıkıntısı var, savaştalar. Dolayısıyla karşılıklı anlayışla ilişkilerimizi sürdürüyoruz.”



Başbakan Tatar, röportaj sırasında Maliye Bakanı’nı aradı:

“Tatar ödedi diyeceksiniz, hadi açıklayın”



Meltem Sonay: “Sayın Başkan siz bu alanda uzmansınız, sonuçta kullanılmaya gerek duyulmayan bir borca gidildi ve faiz borcu yaratıldı. Bu bir hesap yapamamanın sonucu mudur?”

ERSİN TATAR: “Şimdi 130 Milyon TL Kooperatif Bankası'na para ödendi. Hiçbir zaman ödenmeyen bir para bu… O para ödenmeseydi bırakın borçlanmayı fazladan para bile olacaktı. Bu faizi Olgun Amcaoğlu ödedi Kooperatif Merkez Bankası’na… Geçen ay 130 Milyon TL para ödediler. Durun arayayım Amcaoğlu’nu…”





Başbakan Ersin Tatar, YENİDÜZEN’in yanında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu aradı:

Tatar: “Bakanım, bu Kooperatife kaç para ödediniz?”

“Bakanım, bu Kooperatife kaç para ödediniz?” Amcaoğlu: “120 Milyon TL ödedik bu sene Başkanım, geçen sene de 30 Milyon ödedik… Toplam 150.”

“120 Milyon TL ödedik bu sene Başkanım, geçen sene de 30 Milyon ödedik… Toplam 150.” Tatar: “Tamam; kamuoyuna bir açıklama yapalım, Şubat’ta ödedik diye, ondan dolayı 40 Milyon TL borçlandık ki o da kullanılmadı zaten. 120 Milyon en son kim ödedi bu kadar sene boyunca?”

“Tamam; kamuoyuna bir açıklama yapalım, Şubat’ta ödedik diye, ondan dolayı 40 Milyon TL borçlandık ki o da kullanılmadı zaten. 120 Milyon en son kim ödedi bu kadar sene boyunca?” Amcaoğlu: “Hiç kimse Başkanım”

“Hiç kimse Başkanım” Tatar: “Gördünüz mü, Tatar ödedi diyeceksiniz, hadi açıklayın…”

“Türkiye’de hükümette kim olursa onunla iyi geçinmek durumundayız. ‘Çok iyi ahbap olduk, beni çok sevdiler’ noktasında olmadık, olmam da. Saygı içerisinde ilişkimizi sürdürüyoruz.”

“Ben bunu düzelttim yahu”

Hasan Yıkıcı: “Geri dönecek olursak, Türkiye ile zarar görmüş bir ilişki var ortada ve siz bunu düzeltmeye çalışıyorsunuz, öyle mi?”

ERSİN TATAR: “Ben bunu düzelttim yahu. Ben 12 sene İstanbul’da yaşamış bir adamım, Türkiye’yi gerçekten seviyorum. Oradaki mesleğim gereği, SHOW TV’de Müdürlük yaptım, tanımadığım kişi kalmadı. Samimi bir kişi olduğuma inanıyorum, o sevgiyi ve muhabbeti görüyorum insanlarda. Gittiğim yerlerde büyük bir karşılama oluyor. Bu da Kıbrıs’a yansıyor. Son Hatay’a gittim, Kayseri’ye çok da gezmedim yani ama ‘bu da oturmaz yerinde devamı geziyor’ dendi. Ama oraya gittiğimde bütün Türkiye bunu duyar, Kıbrıs Türk halkının selamını getirdim derim. Türkiye kamuoyunu yanımıza almak, Türkiye halkının bizim arkamızda olmasını sağlamak bana göre çok önemli.”

“Kendi kendimizi yönetme, nüfus yapısını ve kimliğimizi koruma da bizim burada verdiğimiz bir mücadele. Ama günün sonunda bu ilişkiyi iyi dengelememiz lazım çünkü onların da desteğine ihtiyacımız var”

Hasan Yıkıcı: “Peki Sayın Başkan, dönem dönem Türkiye ile krizler oluyor, bazı siyasi simaların çıkışları oluyor, Türkiye’den de özellikle AKP’li siyasilerden çıkışlar oluyor. Bu dönemsel krizlerin nedeni nedir? Kıbrıslı Türklerin değerlerine bir ‘saldırı’ var mı?”

ERSİN TATAR: “Oradan bakıldığında, onlar bizim hassasiyetlerimizi göremeyebilirler. Oranın görüşü ‘bu milli bir davadır ve biz Kıbrıs’a hep sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz’… Dolayısıyla böyle duygular var, olaya biraz da duygusal bakılıyor. Kendi kendimizi yönetme, nüfus yapısını ve kimliğimizi koruma da bizim burada verdiğimiz bir mücadele. Ama günün sonunda bu ilişkiyi iyi dengelememiz lazım çünkü onların da desteğine ihtiyacımız var. Çünkü Rum’un ne olduğunu da yavaş yavaş öğrendik. Bu kapıların kapanması gibi büyük bir saygısızlık yapıldı. Bunun virüsle falan ilgisi yok. Adamlar kalktı ve dedi ki ‘İşte Türkiye’den göçmenleri saldılar Yunanistan’a, ben de tepkimi bu şekilde göstereceğim’… Biraz da bizim ekonomimizi bozmak istediler. Zaten Rum bu, Rum seninle ortaklık yapmak istemez, Rum seninle ne güç, ne zenginlik, ne de yetki paylaşımında var. Adam sana diyor ki ‘Bu ada benimdir, ben yöneteceğim, sen de azınlık olarak burada yaşa’ işin özü budur. Dolayısıyla bizim bu mücadeleyi, Türkiye ile ilişkileri çok akıllıca götürmemiz lazım. Türkiye 82 Milyon bir güçtür. Ama ben genel olarak Türkiye halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bakarım. Türkiye’de hükümette kim olursa onunla iyi geçinmek durumundayız. ‘Çok iyi ahbap olduk, beni çok sevdiler’ noktasında olmadık, olmam da. Saygı içerisinde, istismar olmadan ilişkimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin kurum ve kuruluşları, iş dünyası, sivil toplumu ile ilişkileri iyi tutmak ve onlara Kıbrıs’ı sevdirmek bana göre uzun vadede Kıbrıs Türk halkının menfaatinedir.”





YARIN:

“Fatiha’yı bilmeyen bir nesil var, tepkiyi anlarım ama dinimizi bilmemek de nasıl olur”

“Başbakan olduktan sonra güneye gitmemin çok da doğru olmadığı söylendi partimce…”

“20 Bin, 25 Bin konuta izin verildi ve bunların bir kısmının planı projesi bile yok”

“Akıncı, eskide kaldı. Erhürman hırslı. Özersay daha çok genç. Arıklı çok iddialı.”

Fotoğraflar Burçin Aybars