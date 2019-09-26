“Federal çözüm ve bağımsız bir Kıbrıs için varız”

Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlamasına desteğini açıkladı. Anastasiadis, federal ve bağımsız bir Kıbrıs için görüşmeye hazır olduklarını savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Anastasiadis; federal çözüm mesajı verdi.

Anastasiadis; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda yeni çabalarına ve Cran Montana'da kaldıkları yerden konuşmaların yeniden başlatılmasına destek verdiğini belirtti.

Anastasiadis konuşmasında, Güvenlik Konseyi kararlarında ve egemenlik, uluslararası kişilik ve vatandaşlık konusundaki üst düzey anlaşmalarda belirtildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu federasyonun siyasi eşitlikle çözümüne değindi.

Anastasiadis, iki liderin BM Genel Sekreteri'nin 1 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyonunu, Cran Montana’daki yakınlaşmaları ve çerçevenin altı noktasını içeren referans çağrısını takip etmesi üzerine fikir birliğine vardığını belirtti.

Anastasiadis; “siyasi eşitliğe” saygılı olduğu mesajını da verirken, Türkiye’nin “uluslararası hukuk dışı” olarak değerlendirdiği girişimlerininde eleştirdi. Anastasiadis konuşmasında; “Bağımsız, bağlantısı ve egemen bir devlet yaratmak istemek, ahlaksız bir tutum ve kötü bir niyet midir?" diye sordu. (Politis / Yenidüzen)