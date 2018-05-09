Fedai anısına oynadılar

Çilen ULUSOY

Lefke Vakfı Kurucular Heyeti Üyeliği ve Lefke Türk Spor Kulübü yöneticiliği yapmış, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı, Lefke Gazi Lisesi eski Müdürü ve Lefke eski Serdarı Aziz Fedai 6. ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen spor etkinliği ile anıldı.

Fedai anısına geleneksel olarak düzenlenen futbol anı maçında bölgenin iki okulu Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri karşı karşıya geldi. Bölge halkının da ilgi gösterdiği maçı Lefke Gazi Lisesi 15-13 kazandı. Karşılaşmada ayrıca Lefke Gazi Lisesi eski öğretmenlerinden Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da forma giyen isimler arasında yer aldı. Maç sonunda gerçekleştirilen kupa töreninde katılan her iki takıma kupa ve madalyaları verilirken merhum Aziz Fedai’nin kızı Milli Eğitim Bakanlığı Denetmeni Lütfiye Fedai ve ailesi tarafından katılan öğretmenlere hediyeleri verildi. Kupa töreni küçük bir kokteyl ile son buldu.