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FECİ KAZA, YARALILAR VAR!

FECİ KAZA, YARALILAR VAR!

Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağında bugün saat 15.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine 5 ambulans ve itfaiye aracının geldiği bildirildi

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Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağında bugün saat 15.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. 1'i ağır 6 kişi yaralandı. 

Polisten alınan bilgiye göre kaza Lefkoşa'dan Mağusa'ya doğru giden kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yönetimindeki FE 353 plakalı Peugeot marka aracın direksiyon hakimiyetini kabederek o sırada Mağusa'dan Lefkoşa'ya doğru gelen Eray Vudalı yönetimindeki LE 703 Z plakalı Hyundai marka araca çarpması sonucu meydana geldi. 

Kazanın ardından Eray Vudalı, Mustafa Gargınsu ve Önsay Aktolga ile birlikte diğer araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi de yaralandı.

Yaralanan 3 yabancı uyruklu kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Yaralılar olay yerine 5 ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

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