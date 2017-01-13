FECİ KAZA, YARALILAR VAR!

Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağında bugün saat 15.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza Lefkoşa'dan Mağusa'ya doğru giden kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yönetimindeki FE 353 plakalı Peugeot marka aracın direksiyon hakimiyetini kabederek o sırada Mağusa'dan Lefkoşa'ya doğru gelen Eray Vudalı yönetimindeki LE 703 Z plakalı Hyundai marka araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın ardından Eray Vudalı, Mustafa Gargınsu ve Önsay Aktolga ile birlikte diğer araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi de yaralandı.

Yaralanan 3 yabancı uyruklu kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine 5 ambulansla hastaneye kaldırıldı.