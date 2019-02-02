Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki İnan Öden yaşamı yitirdi.



Feci kazada bir minibüs ile araç yüz yüze çarpıştı, İnan Öden olay yerinde can verdi, araç içerisinde sıkışan minibüs şoförü ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Polis basın subaylığın trafik kazasıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı.



Saat 23.15 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 4 -5 km'leri arasında, İnan ÖDEN (E-41), yönetimindeki CF 252 plakalı jeep araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Final Üniversitesi önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-36) yönetimindeki TLK 249 plakalı minibüs ile çarpması sonrasında CF 252 plakalı araç tavanı üzerine devrildi.



Kaza sonucu CF 252 plakalı araç sürücüsü İnan ÖDEN olay yerinde yaşamı yitirdi.



Araç içerisinde sıkışan TLK 249 plakalı minibüs sürücüsü Sefer ÜÇÜNCÜ ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.