Kıbrıs'ın güneyinde bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.



Politis'in haberine göre,Lefkoşa'daki Kallipoleos Bulvarı'nda, sabah saat 3.30'da Agios Nikolaos kilisesinin yakınlarında yer alan kazada, Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi iki genç öldü.



Doğum günü partisinden döndükleri öğrenilen 22 yaşındaki gençler, aracın kontrolden çıkması sonucu bir ağaca çarptı.



Caddenin bir kısmı, polisin kazanın nedenlerini belirlemek için soruşturması nedeniyle bu sabaha kadar kapalı kaldı.



Trafik kazasında yaşamlarını kaybeden iki gencin isimlerinin Elena Nikolay ve Paris Savva olduğu öğrenildi.