FECİ KAZA: 2 ÖLÜ
Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu akşam saat 20.00 sıralarında, meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu akşam saat 20.00 sıralarında, meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
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