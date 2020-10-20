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FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu akşam saat 20.00 sıralarında, meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu akşam saat 20.00 sıralarında, meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ikisi ağır olmak üzere yaralanan toplam 3 kişi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

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