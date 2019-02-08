Feci kaza: 2 ağır yaralı

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda meydana gelen feci kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 7-8 km'leri arasında, bugün saat 19.30 sıralarında, ismi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı, araç sürücüsü ve yaralı şahısların isim tespit çalışmaları devam ediyor.