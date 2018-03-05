Alayköy- Türkeli Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı...

Bir askeri araç ile bir sivil aracın karıştığı kaza için olay yerine 3 ambulans sevk edildi.

10 yaralı…

Polis kazanın saat 17:00 sıralarında, Alayköy -Türkeli Anayolu üzerinde, ML 944 Z plakalı araç sürücüsü yol üzerinde bulunan isimsiz tali yoldan anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Alayköy istikametine doğru seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Kaza sonucu askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçta bulunan 3 sivil şahıs yararlanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Sosyal Medya