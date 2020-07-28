Feci kaza: 1 yaralı
Mağusa'da meydana gelen kazada 21 yaşındaki Can Sevindi aracıyla takla attı.
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Mağusa’da akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı olmazken, aracın hurdaya döndüğü kaza görenleri hayrete düşürdü.
Kaza; saat 19.00 raddelerinde 21 yaşındaki Can Sevindi'nin NP 298 plakalı Peugeot 206 marka aracıyla Yeniboğaziçi çemberi ile Salamis Otel çemberi arasında seyrettiği sırada yoldan çıkarak takla atması şeklinde meydana geldi.
Can Sevindi’nin kullandığı araç kazada hurdaya dönerken, kendisi ise, ambulanla Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mağusa Devlet Hastanesi’nden Sevindi’nin şuurunun açık, genel durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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